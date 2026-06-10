Vlak voor de start van het WK voetbal kampt het Nederlands elftal met een zorgelijke situatie. Eerste keeper Bart Verbruggen doet woensdag namelijk niet mee bij de groepstraining in Kansas City. De op het laatste moment opgeroepen Lutsharel Geertruida is wel aangehaakt.

Verbruggen raakte geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan in New York. De keeper kwam aan het begin van de tweede helft heel lelijk terecht nadat hij een bal ving en had direct veel pijn aan de heup. Verbruggen probeerde het nog even, maar moest toch worden gewisseld. De ernst van de kwetsuur is nog altijd onduidelijk.

De doelman kwam woensdag wel een kijkje nemen op het veld, maar trainde niet mee met de rest van de selectie. Hij volgt een aangepast programma in Kansas City, waar de nationale ploeg verblijft in de groepsfase van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Op die manier hoopt Oranje hem klaar te stomen voor het eerste WK-duel met Japan.

Oranje arriveerde dinsdag in Kansas City en schrapte een geplande avondtraining. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers trainen voor het eerst op de KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub uit Kansas City. 1500 toeschouwers, voornamelijk inwoners van Kansas City, zitten met veelal oranje kleding op de tribune. Het is rond de 30 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt hoger.

Rond de accommodatie wapperen oranje vlaggen met 'Welkom Oranje' en borden met 'Hup Holland hup'. Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk geven na de training een persconferentie richting het eerste WK-duel van het Nederlands elftal zondag tegen Japan. Daarvoor hebben 120 journalisten zich aangemeld.

Lutsharel Geertruida

Geertruida is wel met het Nederlands elftal begonnen aan de eerste training in Kansas City. De 25-jarige verdediger werd maandag alsnog opgeroepen nadat bleek dat Jurriën Timber te veel last houdt van een liesblessure.

WK voetbal

Nederland begint zondag 14 juni aan het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada met een wedstrijd tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

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