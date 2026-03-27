Suriname was twintig minuten verwijderd van een plek in de finale van de play-offs voor het WK voetbal. Het land, onder leiding van bondscoach Henk ten Cate, stond in Mexico 1-0 voor en had het duel met Bolivia in handen. Maar in de slotfase viel de droom in duigen.

In een bloedheet Mexico, waar het kwik tot boven de dertig graden reikte tijdens de aftrap van 16.00 uur lokale tijd, was Suriname de betere ploeg. Het mocht een wonder heten dat het bij rust nog geen 1-0 stond tegen Bolivia, want debutant Joël Piroe van Premier League-club Leeds United miste voor open doel. Hij gleed een lage voorzet hoog over en baalde verschrikkelijk.

Frommelgoal zorgt voor feest

Jean-Paul Boëtius, waar ook veel van werd verwacht, viel in de eerste helft tegen. De voormalig Feyenoorder (32) had gehoopt zijn stempel te drukken op de belangrijke halve finale, maar noteerde alleen een gele kaart. Ten Cate wisselde hem in de rust voor Radinio Balker. Vlak na het fluitsignaal van de Iraanse scheidsrechter Faghani scoorde Suriname de openingsgoal dan toch. Liam van Gelderen (RKC Waalwijk) frommelde een rebound onder de Bolivia-keeper door: 1-0.

Etienne Vaessen

De hitte maakte ook een slachtoffer aan Surinaamse kant. Keeper Etienne Vaessen van FC Groningen ging meermaals met kramp naar de grond, maar kon telkens hinkend verder. Reservedoelman Warner Hahn werd door Ten Cate aan een warming-up gestuurd, maar Vaessen stond na een lange behandeling en tot irritatie van de scheids toch weer op om verder te spelen. Hij was in de 72ste minuut kansloos bij een puntertje van invaller Moises Paniagua: 1-1.

Van juichen naar balen

De Mexicaanse fans op de tribune, die een voorproefje hoopten te krijgen van het WK dat ze organiseren komende zomer, konden de speelstijl van Suriname wel waarderen. Het aanvallende en goed verzorgde spel werd ontvangen met gejuich telkens als een Surinamer aan de bal was. Alleen raakte 'Natio' bevangen door de spanning en hitte, want van voetbal was in de slotfase nauwelijks meer sprake.

Penalty: 2-1

Tot overmaat van ramp kwam Bolivia in de tachtigste minuut ook nog eens op voorsprong. Verdediger Myenty Abena zette zijn voet voor zijn directe tegenstander en die kon niet alles dan erover heen vallen. De scheidsrechter kon niet anders dan een penalty te geven en die schoot Miguelito achter de kansloze Vaessen: 2-1. Ondanks wissels, een wanhoopsoffensief en liefst tien minuten blessuretijd lukte het Suriname niet om er nog iets van te maken.

Finale tegen Irak

Waar de fans van Suriname dachten dat de finale tegen Irak in de zak was, ging het treurend ten onder. Niet 'Natio', maar Bolivia speelt woensdag 1 april om 05.00 uur Nederlandse tijd tegen Irak voor een plek op het WK voetbal. Het land uit het Midden-Oosten kende een rumoerige voorbereiding op het duel in Monterrey, want door de oorlog in buurland Iran konden veel spelers Irak niet uit. Het land vroeg om uitstel van de finale, maar moest van de FIFA toch op komen draven.