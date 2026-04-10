De situatie rond het WK voetbal blijft voor Iran onzeker. Door de onrust in het Midden-Oosten en de oorlog met de Verenigde Staten wil het land zijn wedstrijden niet op Amerikaanse bodem spelen. Daarom diende Iran een verzoek in bij de FIFA om de duels te verplaatsen. Dat lijkt nu te zijn afgewezen, waardoor het land in onzekerheid achterblijft.

Opvallend genoeg kwam dat nieuws niet via de FIFA zelf, maar via de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. Zij liet tijdens een persconferentie weten dat de wedstrijden niet worden verplaatst en gewoon op de oorspronkelijke locaties in de Verenigde Staten blijven. Volgens haar is dat besluit vooral praktisch van aard, omdat een verhuizing een enorme logistieke operatie zou betekenen.

FIFA houdt voet aan stuk

De Iraanse voetbalbond drong al langer aan op een verplaatsing naar Mexico, uit zorgen over de veiligheid van spelers en staf. Door de oorlogssituatie en de spanningen met de Verenigde Staten wil het land risico’s vermijden. Toch lijkt de FIFA vast te houden aan het oorspronkelijke plan en geen ruimte te zien voor aanpassingen.

Ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaf eerder al een duidelijk signaal af. Hij benadrukte dat het speelschema vaststaat en dat er geen alternatieve scenario’s zijn. Volgens Infantino moet het WK gewoon doorgaan zoals gepland, met Iran op de oorspronkelijke speellocaties.

Deelname nog altijd onzeker

Toch is de situatie nog altijd niet volledig duidelijk. De Iraanse regering gaf eerder aan pas een definitief besluit te nemen over deelname als er een officiële reactie van de FIFA zou komen. Die bleef vrijdag uit, waardoor er nog altijd geen definitieve duidelijkheid is over de positie van Iran richting het WK.

Dat zorgt voor een opmerkelijke aanloop naar het WK. Iran heeft zich sportief geplaatst, maar deelname is nog altijd niet zeker. Eerder werd zelfs al uitgesproken dat spelen in de Verenigde Staten mogelijk geen optie is. De komende weken moeten uitwijzen of het land daadwerkelijk afreist, of dat de spanningen alsnog roet in het eten gooien.

Uitweg voor Italië

Mocht Iran uiteindelijk besluiten niet deel te nemen, dan kan dat onverwacht gevolgen hebben voor andere landen. Zo zou Italië mogelijk alsnog mogen hopen op deelname aan het WK, nadat het zich eerder niet wist te plaatsen. Italië werd in de play-offs uitgeschakeld door Bosnië en Herzegovina, dat na strafschoppen aan het langste eind trok. Daarmee lonkt er plots een opvallende herkansing voor de Italianen, die voor de derde keer op rij het WK dreigden mis te lopen.