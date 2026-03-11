Het is maar de vraag of Iran meedoet aan het WK voetbal, dat komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. De minister van Sport is daarin zeer stellig: "Deelname is voor ons absoluut geen optie."

"Aangezien deze corrupte regering (van de Verenigde Staten) onze leider heeft vermoord, zijn er onder geen enkele omstandigheid voorwaarden om deel te nemen aan het wereldkampioenschap", zei Ahmad Donjamali in een tv-interview. De minister van Sport ziet niet in hoe Iran mee zou moeten doen aan het WK dat op 11 juni begint. "Er zijn ons twee oorlogen opgedrongen en er zijn duizenden van onze mensen gedood", stelde Donjamali. "Daarom is deelname voor ons absoluut geen optie."

Iran volgens Donald Trump welkom

De uitspraken staan haaks op die van de Amerikaanse president Donald Trump, die juist aan FIFA-baas Gianni Infantino liet weten dat spelers van Iran welkom zijn. "Ik heb Trump gesproken over de voorbereidingen voor het WK. De president herhaalde dat het Iraanse team welkom is. Ik dank hem oprecht voor zijn steun", meldde Infantino eerder via sociale media.

Oorlog

Door de oorlog van de VS en Israël tegen Iran is twijfel ontstaan over de deelname van het land aan het WK. Iran ontbrak als enige op een voorbereidingsbijeenkomst voor het WK, die vlak na het begin van de oorlog plaatsvond. Ook gelden er strenge inreisbeperkingen voor mensen uit Iran voor de VS.

Iran is op het WK, dat op 11 juni begint, ingedeeld in een groep met België, Nieuw-Zeeland en Egypte. Iran speelt twee wedstrijden in Los Angeles en treft Egypte in Seattle.

Kwalificatie Irak

Het mogelijke afhaken van Iran heeft gevolgen voor de kwalificatie van andere landen. Irak speelt namelijk nog tegen de winnaar van Suriname - Bolivia. Iran heeft zich al geplaatst voor het WK en is momenteel het hoogst geklasseerde land uit die regio. Irak volgt daarachter en kan dus mogelijk de plek overnemen.

Bondscoach Graham Arnold gaf aan dat zijn ploeg in een lastige situatie zit vanwege de omstandigheden in Iran. "Help ons alsjeblieft met deze wedstrijd, want we hebben momenteel grote moeite om onze spelers uit Irak te krijgen", zei hij in aanloop naar de finalewedstrijd. Suriname moet op 27 maart winnen van Bolivia om de eventuele finalewedstrijd te mogen spelen.