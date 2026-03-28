Er is veel ophef ontstaan na de halve finale in de play-offs voor het WK voetbal tussen Bosnië en Herzegovina en Wales. De winnaar treft Italië in de finale en de zege van Bosnië werd met luid gejuich ontvangen door de Italiaanse ploeg. "Het was een instinctieve reactie."

De Italiaanse voetballers gaan er niet zomaar vanuit dat ze dinsdag in Zenica ten koste van Bosnië het wereldkampioenschap bereiken. Dat zei international Federico Dimarco zaterdag, in reactie op camerabeelden waarop te zien was dat hij en zijn teamgenoten juichten toen Bosnië in de halve finale Wales na strafschoppen uitschakelde. Mensen maakten daaruit op dat Italië liever Bosnië zou treffen dan Wales.

"Ik respecteer alle clubs en alle nationale teams. Het was een instinctieve reactie; we waren met ploeggenoten onder elkaar en keken naar een penaltyreeks," zei vleugelverdediger Dimarco op een persconferentie in Coverciano, het trainingscentrum van het Italiaanse team.

Italië, dat deelname aan het WK voetbal van 2018 en 2022 misliep, versloeg zelf Noord-Ierland in de halve eindstrijd met 2-0. Daarna keken de spelers in speelstad Bergamo naar de strafschoppen bij Bosnië tegen Wales.

'Helse sfeer'

Miralem Pjanic, voormalig Bosnisch international die negen seizoenen in de Serie A speelde voor AS Roma en Juventus, maakte zijn ongenoegen duidelijk in een interview met La Gazzetta dello Sport. "De vreugde van Dimarco en de andere 'Azzurri'? Eerlijk gezegd snap ik het niet," zei hij. "We zullen een helse sfeer creëren voor de wedstrijd. De Italianen zullen echt karakter moeten hebben om met een overwinning uit Zenica te vertrekken."

Arrogant

Dimarco, een voormalig teamgenoot van Bosnisch international Edin Dzeko bij Internazionale, zei dat de Bosniërs zich niet beledigd moeten voelen. "Ik heb met Dzeko, een vriend, gesproken en hem gefeliciteerd. Ik herhaal, ik heb niemand disrespectvol bejegend, noch Bosnië, noch de Bosniërs; we zijn allemaal fatsoenlijke mensen. Ik heb mensen horen zeggen dat we arrogant waren. Daar is echt geen reden voor, we hebben de laatste twee WK's gemist."