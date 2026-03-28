De eerste aflevering van het nieuwe tv-programma Football Island leverde meteen een aantal opvallende momenten op. Niet alleen werd er fanatiek gestreden tussen twee teams vol oud-voetballers, ook liet Wesley Sneijder zich van een onverwachte kant zien: als sluwe smokkelaar én als fanatieke kok.

In het programma worden voormalige profvoetballers gedropt op een onbewoond eiland, waar ze in twee kampen tegen elkaar strijden. Kamp rood bestaat onder meer uit Wesley Sneijder en de broers Frank en Ronald de Boer. In kamp blauw zitten onder anderen Kees Kwakman, Jan van Halst en Mike Obiku.

Smokkelaar Sneijder

De eerste wedstrijd werd gewonnen door kamp rood, dat met 4-2 als winnaar van het veld stapte. Dankzij die overwinning mochten de spelers een bezoek brengen aan het materiaalhok van presentator Frank Evenblij, waar ze een beloning mochten uitkiezen. Dit keer ging het om een voedselpakket, wat erg schaars is en daardoor zeer waardevol.

Maar niet iedereen hield zich strikt aan de regels. Evenblij vertelde vooraf al dat sommige spelers probeerden wat extra’s mee te smokkelen. Vooral Sneijder bleek daar handig in. "Bijvoorbeeld zo’n Sneijder die kwam dan en zei: ‘Mag ik even iets meer in je winkel kijken?’ En zonder dat ik het door had, jatte hij zo een zak cashewnoten. Als je daar dan achteraf achterkomt denk ik: vuile rat!”, zei de presentator lachend in gesprek met Sportnieuws.nl.

In de eerste aflevering werd dat meteen zichtbaar. Toen Sneijder in het materiaalhok stond, gooide hij doodleuk nog wat noten bij een gezondheidspakket. Met een stalen gezicht hield hij vol dat hij niets had toegevoegd. "Het zat er al bij, echt waar", zei hij tegen Evenblij.

Achter de schermen gaf de recordinternational van Oranje echter met een brede grijns toe dat hij zich niet helemaal aan de regels had gehouden. "Stiekem hebben we een paar kleine crackertjes extra", bekende hij.

Een andere kant van Sneijder

Later in de aflevering liet Sneijder een heel andere kant van zichzelf zien. Terwijl de teams hun eten moesten klaarmaken, nam hij spontaan het voortouw bij het kampvuur. Hij sprak over het opbakken van een uitje en wat knoflook. Het zorgde voor verbazing bij oud-teamgenoot Kenneth Perez. "Hoe weet je dit allemaal met koken? YouTube?", vroeg de Deen nieuwsgierig. "Nee, gewoon door te doen."

"Ik kook bijna elke dag", vertelde hij. "Ik vind het heerlijk om te doen, dus die taak wil ik gewoon op me nemen om lekker bezig te zijn en de jongens goed te verzorgen. Het is écht mijn passie. Mijn moeder kookte altijd al eerder, maar wij (de broertjes Sneijder, red.) aten dan pas na de training. Dan zaten we met het bord op schoot en keken we Goede Tijden, Slechte Tijden. En dan om half 9 naar bed", legt Sneijder uit.

De nieuwe realityserie Football Island is vanaf zondag 29 maart te zien op Videoland. In het programma worden elf bekende voormalig profvoetballers achtergelaten op een onbewoond, tropisch eiland. Zij gaan de strijd met elkaar aan in een 'battle of the oldies'.