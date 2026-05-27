Gianni Infantino is als baas van wereldvoetbalbond FIFA de laatste jaren vrij omstreden. Onder meer zijn sterke band met Donald Trump leidt tot veel vraagtekens bij voetbalfans. Maar volgens Wesley Sneijder raakt het beeld van de Zwitser kant noch wal. "Hij is superlief."

Wesley Sneijder is één van de vaste gezichten bij het aanstaande WK voetbal. Als onderdeel van de 'FIFA Legends' mag de voormalig middenvelder in principe bij elke wedstrijd op bezoek gaan. Daardoor werkt hij ook nauwlettend samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Maar waar veel mensen de Zwitser nogal omstreden vinden, steekt Sneijder juist de loftrompet over hem.

Absolute ster

"Hij heeft een heel klein hartje. Hij geeft om iedereen", vertelt Sneijder, in een openhartig gesprek met NOS. Daarmee schetst hij een compleet ander beeld dan veel voetbalfans en critici van de FIFA hebben van Infantino. De Zwitser kreeg de afgelopen jaren bakken kritiek over zich heen vanwege onder meer het WK in Qatar en zijn politieke optredens rondom grote wereldleiders als Donald Trump.

Maar Sneijder begrijpt weinig van die negatieve reacties. De oud-international neemt het zelfs openlijk op voor de FIFA-baas. "Iedereen in zijn situatie had precies hetzelfde gedaan", zegt hij over de kritiek die Infantino kreeg na zijn opvallende omgang met Donald Trump. Volgens de Utrechter wordt Infantino bovendien wereldwijd als een absolute ster ontvangen. "Hij wordt echt als een held binnengehaald", aldus de oud-voetballer. "Op een gegeven moment ga je je daar ook naar gedragen."

Uithangbord

Dat Sneijder onderdeel is van het FIFA Legends-team helpt natuurlijk mee. De voormalig Oranje-ster geniet van het luxe leven rondom de wereldvoetbalbond. Tijdens WK’s worden reizen, hotels en wedstrijdbezoeken volledig geregeld en reist hij samen met andere voetbaliconen de wereld over. Ook ontvangt de recordinternational een vergoeding van de bond, al is hij daar nogal mysterieus over. "We worden er goed voor beloond, laat ik het zo zeggen."

Toch benadrukt hij dat het hem niet alleen om de luxe of het geld gaat. Vooral de persoonlijke band met andere oud-topvoetballers zelf spreekt hem aan. "Wat ik het meeste mis uit mijn carrière is de omgang met de jongens", legt hij uit.

Ook bij het komende WK heeft Sneijder de mogelijkheid om zich overal te laten zien, mede dankzij Infantino. "Als ik morgen naar Houston wil voor Oranje en daarna naar New York voor Brazilië, dan regelen zij dat gewoon", besluit hij.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover