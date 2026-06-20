Het koningshuis is zaterdagavond aanwezig bij de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane nemen plaats op de tribune naast een van de meest besproken figuren van het voetbal.

De koning, de koningin en prinses Ariane zijn vandaag aanwezig in het stadion in Houston. Willem-Alexander volgt daar de wedstrijd naast FIFA-voorzitter Gianni Infantino, die tijdens dit WK van hot naar her reist en bijna dagelijks ergens op de tribune verschijnt. De NOS meldt dat nieuws zaterdagavond enkele uren voor de aftrap.

De veelbesproken voorzitter van de wereldvoetbalbond lijkt overal tegelijk te zijn. Zo zat hij nog geen twee dagen geleden naast de Canadese premier bij Canada-Qatar in Vancouver, was hij gisteren te zien bij Marokko-Schotland in Boston en schoof hij daarna ook nog aan bij Brazilië-Haïti in Philadelphia.

Bijzonder bezoek tijdens openingswedstrijd

Tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Japan zaten de koning en koningin nog niet op de tribune, al hadden zij ook toen bijzonder gezelschap. Voor het openingsduel van Oranje ontvingen Willem-Alexander en Máxima namelijk hoog bezoek op Paleis Het Loo. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako keken daar samen met het koningspaar naar de ontmoeting tussen Nederland en Japan. Die wedstrijd eindigde in 2-2.

Sport en het Koninklijk Huis zijn al jarenlang nauw met elkaar verbonden. Bij grote toernooien laten de Oranjes zich regelmatig zien om Nederlandse sporters vanaf de tribune te steunen. Eerder dit jaar waren ze bijvoorbeeld nog aanwezig bij de Olympische Spelen. Nu nemen ze in de Verenigde Staten plaats op de tribune voor Nederland-Zweden.

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