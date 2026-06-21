Het Nederlands elftal beleefde een heerlijke avond tegen Zweden. Oranje speelde fris, aanvallend en won uiteindelijk overtuigend met 5-1. Toch was niet alles hosanna voor bondscoach Ronald Koeman. Achter de grote glimlach schuilen namelijk flink wat kopzorgen richting het volgende duel met Tunesië.

Vooral het aantal spelers dat met pijntjes van het veld stapte, zal Koeman zorgen baren. Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Brian Brobbey, Cody Gakpo én Crysencio Summerville hielden allemaal iets over aan de wedstrijd. Dat is toch een behoorlijke smet op de glansrijke overwinning van Oranje.

Van Dijk schrikt van vreemde klacht

Bij aanvoerder Virgil van Dijk leek het even serieus mis. De verdediger van Liverpool voelde na een duel met een tegenstander iets vreemds in zijn lichaam. "Ik kreeg een tik op mijn heup en ik voelde mijn bovenbeen niet meer. Dus dat was een beetje gek, maar het was waarschijnlijk een zenuw", zo legde Van Dijk bij NOS uit.

De Jong speelt mét pijn

Frenkie de Jong was vooraf al een belangrijk gespreksonderwerp. De middenvelder kampte deze week met knieklachten na een ongelukkige botsing op de training met Quinten Timber. Laatstgenoemde liep daarbij zelfs een hersenschudding opliep en moest het duel met Zweden aan zich voorbij laten gaan. Spelmaker De Jong was uiteindelijk wel op tijd fit voor het tweede groepsduel van Oranje.

"Ik heb wel wat pijn, maar het was te doen. We zullen zien hoe de reactie gaat zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat het goed komt", liet De Jong na de 5-1 zege tegen Zweden optekenen.

Zorgen om Summerville en Gakpo

Crycensio Summerville zorgde eveneens voor een schrikmoment. De aanvaller, die als invaller één goal voor zijn rekening nam, kreeg tijdens een duel een knie tegen zijn hoofd en kon daarna niet verder spelen. "Hij heeft nu lichte hoofdpijn, maar ik denk dat dit geen probleem wordt naar onze volgende wedstrijd tegen Tunesië", zei Koeman op de persconferentie.

Er waren ook nog wat zorgen om Gakpo. De aanvaller van Liverpool werd vlak voor tijd gewisseld voor Noa Lang en verscheen daarna langs de kant met een grote zak ijs op zijn rechterarm. De televisiecamera’s pikten het moment direct op, waarna de zorgen op sociale media snel toenamen. Achteraf bleek het allemaal minder ernstig dan het eruitzag. Gakpo lijkt geen serieuze blessure te hebben overgehouden.

Brobbey schittert én baart zorgen

Tot slot zijn er ook nog zorgen om de grootste uitblinker van de avond: Brian Brobbey. De spits kreeg voor het eerst een basisplaats op een eindtoernooi en betaalde het vertrouwen van Koeman direct uit met twee doelpunten. De aanvaller was een constante plaag voor de Zweedse defensie en oogde ijzersterk.

Tóch zat er ook voor hem een vervelend staartje aan de wedstrijd. Brobbey werd na zeventig minuten gewisseld voor Memphis Depay en dat bleek achteraf niet alleen een tactische keuze. "Brobbey had een beetje last van zijn hamstring, hopelijk viel dat mee”, onthulde Koeman bij de NOS.

Ondanks de ruime overwinning zal Koeman vooral hopen dat de ziekenboeg de komende dagen leegstroomt.

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