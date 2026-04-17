Topvoetballer Lionel Messi heeft een bijzondere aankoop gedaan, waarmee hij in de voetsporen van David Beckham, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé treedt. "Een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis."

De Argentijnse voetbalvedette is de nieuwe eigenaar van de UE Cornellà, een club uit Catalonië die uitkomt op het vijfde Spaanse niveau. De club uit een buitenstad van Barcelona verspreidde het nieuws op zijn website.

'Nauwe banden met Barcelona'

"Deze stap versterkt Messi's nauwe banden met Barcelona en zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van sport en lokaal talent in Catalonië. Een band die is ontstaan tijdens zijn jaren bij FC Barcelona", aldus de club. Messi voetbalde van 2003 tot en met 2021 bij Barcelona. De 38-jarige aanvaller, die nu bij Inter Miami speelt, is achtvoudig winnaar van de Gouden Bal.

Cornellà, opgericht in 1951, meldt in het bericht dat de club zich door de jaren heen heeft onderscheiden door een sterke jeugdopleiding. Diverse spelers zijn via de club doorgestroomd naar de top, onder wie Jordi Alba (voorheen FC Barcelona en Inter Miami), Gerard Martín (FC Barcelona), doelman David Raya (Arsenal) en Javi Puado (Espanyol).

'Nieuw hoofdstuk in de geschiedenis'

"De komst van Leo Messi markeert het begin van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de club, gericht op het stimuleren van zowel sportieve als institutionele groei, het versterken van de fundamenten en het blijven investeren in talent", wordt er geschreven.

Hij is niet de enige actieve voetballer die eigenaar is van een club. Ook Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé hebben aandelen in handen van een team. De Portugees investeerde eerder dit jaar in UD Almeria. Real Madrid-ster Mbappé heeft de meerderheid van SM Caen is bezit. Het is niet bekend hoeveel geld Messi in UE Cornellà heeft gestoken.