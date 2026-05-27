Ronald Koeman maakt woensdag de 26 spelers bekend die opgenomen zijn in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK voetbal. De namen worden naar alle waarschijnlijkheid rond 14.00 uur bekend, waarna de bondscoach om 14.45 uur uitleg geeft over zijn keuzes bij de persconferentie.

Eigenlijk zou Koeman maandag al zijn selectie bekendmaken, maar hij deelde even later mede daar toch nog twee dagen mee te wachten. "Zo weten we zeker dat de spelers die wij selecteren goed uit de slotfase van de competitie zijn gekomen", zei hij destijds.

Ongeveer twintig spelers zeker

Het lijkt erop dat twintig spelers wel zeker zijn van hun plekje. Dat zijn grotendeels voetballers die de afgelopen jaren onder Koeman vast onderdeel van de selectie waren. Voor Memphis Depay was het de laatste weken nog spannend door een blessure, maar aangezien hij afgelopen week zijn rentree maakte bij Corinthians zal de bondscoach hem ongetwijfeld kiezen.

Zekerheden Nederlands elftal voor WK-selectie:

Keepers: Verbruggen, Flekken, Roefs

Verdedigers: Dumfries, Frimpong, De Vrij, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Aké

Middenvelders: Gravenberch, Q. Timber, De Jong, Reijnders, Koopmeiners

Aanvallers: Depay, Lang, Gakpo, Malen, Brobbey, Weghorst

Twijfelgevallen

Er zijn echter ook nog een aantal spelers voor wie het heel spannend wordt woensdag. Zo is het de vraag of Jurriën Timber, Stefan de Vrij en Justin Kluivert fit genoeg zijn om mee te gaan naar het WK. Als dat niet zo is dan opent dat de weg voor een aantal verrassingen in de selectie.

Zo zou Marten de Roon zomaar terug kunnen keren voor het WK. De middenvelder van Atalanta kreeg twee jaar geleden nog van Koeman te horen dat hij niet meer nodig was, maar is na de eerdere blessure van Jerdy Schouten toch weer in beeld. De bondscoach heeft op het middenveld nog wel meer knopen door te hakken, want ook Kees Smit, Guus Til, Kenneth Taylor, Mats Wieffer en Luciano Valente zijn in beeld.

Uitzondering voor Summerville?

Koeman gaf eerder al aan dat hij eigenlijk enkel spelers mee wil nemen die al eerder onderdeel waren van de selectie, maar Crysencio Summerville zou daarop de uitzondering kunnen vormen. Hij haakte voor de laatste interlandperiode af en door het gebrek aan creativiteit in de aanval maakt hij nu toch kans om opgeroepen te worden.

WK voetbal

De selectie van bondscoach Koeman komt uiteindelijk op 30 mei samen in Zeist om zich voor te bereiden op het WK. Op 3 juni spelen zij nog een wedstrijd in De Kuip tegen Algerije, waarna ze de volgende dag naar Amerika vliegen. Daar zullen zij op 8 juni in New York de allerlaatste oefenwedstrijd spelen tegen Oezbekistan.

Het WK start op 11 juni, maar Oranje speelt haar eerste wedstrijd pas op 14 juni tegen Japan. Daarna spelen ze op 20 juni tegen Zweden en sluiten vervolgens de groepsfase af op 26 juni tegen Tunesië.

