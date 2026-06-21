Het Nederlands elftal heeft zich fantastisch gerevancheerd na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan (2-2). Oranje begon met Brian Brobbey in de basis en dat betaalde zich direct uit: de spits had na een kwartier al twee keer gescoord. Daarna liep Nederland verder uit via tweemaal Cody Gakpo en een treffer van Crysencio Summerville (5-1). Japan en Tunesië zijn zondag om 06.00 uur begonnen. Inmiddels staat het 2-0. Check hieronder de uitslagen, het programma en de stand in Groep F.

Nederland wist na de eerste groepsduels al dat het in de achtervolging moest. Zelf speelde het met 2-2 gelijk en Zweden maakte gehakt van Tunesië: 5-1. Daardoor moest Oranje in hun tweede duel flink aan de bak. Met Brian Brobbey in de spits walste Nederland over Zweden heen, die al vroeg twee doelpunten noteerde. In de tweede helft vergrootte Cody Gakpo eveneens met twee treffers de voorsprong naar 4-0. Zweden deed via Anthony Elanga nog iets terug, maar het slotakkoord was wederom voor Oranje dankzij invaller Crysencio Summerville: 5-1.

Met de klinkende zege doet Oranje uitstekende zaken met oog op de knockout-fase. Zondagnacht kunnen de mannen van bondscoach Ronald Koeman dus met een gerust hart toekijken naar het duel tussen Japan en Tunesië. Vrijdagnacht speelt Nederland het laatste groepsduel tegen Tunesië in Kansas City, waar Oranje ook het basiskamp heeft opgesteld.

Oranje begon het WK met de wedstrijd tegen Japan. Virgil van Dijk zette Oranje op voorsprong met een geweldige kopbal, maar Japan kwam alweer snel op gelijke hoogte via Nakamura. Summerville leek de wedstrijd te beslissen met een prachtige treffer in de verre hoek, maar in de bloedstollende slotfase kopte Kamada Japan alsnog langszij.

Programma en uitslagen Groep F

14 juni om 22.00 uur: Nederland - Japan (2-2)

15 juni om 03.00 uur: Zweden - Tunesië (5-1)



20 juni om 19.00 uur: Nederland - Zweden (5-1)

21 juni om 06.00 uur: Tunesië - Japan



26 juni om 01.00 uur: Tunesië - Nederland

26 juni om 01.00 uur: Japan - Zweden

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen. Een grote kans dus dat Oranje de groep overleeft.

Stand Groep F

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