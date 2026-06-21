In navolging van het Nederlands elftal heeft ook Japan het tweede duel op het WK gewonnen. De Japanners waren met 4-0 te sterk voor Tunesië, dat door de tweede nederlaag van dit toernooi al is uitgeschakeld. Japan komt door de zege weliswaar op gelijke hoogte met Oranje, maar geeft de ploeg van Ronald Koeman ook een voordeel in de strijd om de groepswinst. Bekijk hier alle scenario's voor de laatste speelronde.

Tunesië had de eerste wedstrijd van het WK met liefst 5-1 verloren van Zweden en dat kostte trainer Sabri Lamouchi de kop. Hervé Renard, die vier jaar geleden met Saoedi-Arabië van de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië in de groepsfase wist te winnen, werd binnengehaald als opvolger, maar hij bleek geen wonderdokter.

In Monterrey had Japan geen kind aan de Tunesiërs: 4-0. Feyenoord-spits Ayase Ueda was tweemaal trefzeker. Voor rust schoot hij van afstand hard raak en in de tweede helft maakte hij een voor hem typische goal met het hoofd. Daichi Kamada en Junya Ito namen de andere treffers voor hun rekening. Door de zege van Japan is Tunesië uitgeschakeld op dit WK.

Scenario's laatste groepsduel Oranje

Dat betekent dat Nederland (4 punten), Japan (4 punten) en Zweden (3 punten) in de laatste speelronde gaan strijden om de eerste drie plekken in de groep. Oranje lijkt dankzij de zege van Japan een voordeel te hebben, want in de laatste groepswedstrijd speelt de ploeg van Ronald Koeman tegen het al uitgeschakelde Tunesië.

Doordat Nederland met 5-1 won van Zweden staat de ploeg van Koeman bovenaan in de groep. Het onderlinge resultaat en doelsaldo is weliswaar gelijk met Japan, maar Oranje heeft één doelpunt meer gescoord. Het betekent dat er een spannende strijd om de groepswinst komt, want een zege op Tunesië is niet zomaar voldoende voor de eerste plek. De ploeg die met het grootste verschil wint in de laatste speelronde gaat uiteindelijk met de groepswinst aan de haal.

Fair Play-klassement

Mogelijk gaat zelfs het Fair Play-klassement een rol spelen. Als beide teams qua punten, doelsaldo en gemaakte goals goals exact gelijk eindigen, geeft dat de doorslag. Dat is bijvoorbeeld het geval als Nederland met 1-0 wint en Japan met 2-1. Ook bij een 1-1 gelijkspel van Oranje tegen Tunesië en een 2-2 bij Japan - Zweden is dat het geval.

Oranje kan nog derde worden

Er is ook nog één scenario dat Nederland op de derde plek eindigt. Dan moet Oranje verliezen van Tunesië en Zweden winnen van Japan. De Zweden zijn in dat geval met zes punten groepswinnaar, terwijl Nederland en Japan allebei op vier punten blijven steken. Als Nederland dan met een grotere uitslag dan het Aziatische land verliest, eindigt Oranje als derde. Vermoedelijk gaat de ploeg van Koeman met vier punten dan wel door als één van de beste nummers 3.

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