Het Nederlands elftal maakt zich op voor de laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt maandagavond tegen Oezbekistan. Oranje hoopt zich in New York te revancheren voor de nederlaag in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije, maar moet dat wel zonder publiek doen. Volg het duel tussen Nederland en Oezbekistan hier live vanaf 20.45 uur. De opstelling is inmiddels bekend.

Het Nederlands elftal verloor afgelopen woensdag met 1-0 in Rotterdam van Algerije en vloog een dag later richting de Verenigde Staten. Voordat Oranje afreist naar Kansas City, de vaste verblijfplaats tijdens het WK, werd er eerst nog een trainingskamp in New York belegd. Daar speelt de ploeg van Koeman maandag het laatste oefenduel voordat het WK aanstaande zondag gaat beginnen tegen Japan.

Opstelling Nederland tegen Oezbekistan

Bondscoach Ronald Koeman geeft Donyell Malen een basisplek. Memphis Depay zit wederom op de bank, net als tegen Algerije. Jurriën Timber ontbreekt zelfs helemaal, want hij is met een blessure afgehaakt en mist het WK.



Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

Aanvang

De wedstrijd begint om 20.45 uur in het Icahn Stadium, maar er zullen geen fans bij zijn. Doordat er veel evenementen in New York plaatsvinden, is er na overleg met de autoriteiten besloten om de wedstrijd achter gesloten deuren af te werken. Wel is het duel via televisie te bekijken.

Na afloop van het oefenduel spelen ook de reserves van beide landen nog tegen elkaar. Bij die wedstrijd, van twee keer 35 minuten, mag helemaal niemand aanwezig zijn en wordt dus ook niet uitgezonden.

WK-debutant Oezbekistan

In The Big Apple speelt Oranje tegen Oezbekistan. Dat land doet ook mee aan het WK en is ingedeeld in Groep K met Portugal, Colombia en Congo. Oranje treft met de Aziatische tegenstander opnieuw een land uit een ander continent, nadat het eerder al oefende tegen Noorwegen (Europa), Ecuador (Zuid-Amerika) en Algerije (Afrika). Nederland speelde nooit eerder een interland tegen de Oezbeken.

Oezbekistan, bijgenaamd De Witte Wolven, staat onder leiding van voormalig wereldkampioen Fabio Cannavaro. De verdediger won in 2006 met Italië in Duitsland de wereldtitel en werd in dat jaar ook uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld. Veruit de bekendste speler van het land is Abdukodir Khusanov, die onder contract staat bij Manchester City.

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