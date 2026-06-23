Rondom het WK-duel tussen Frankrijk en Irak stond vooraf al een groot vraagteken. Er werd namelijk extreem noodweer verwacht Philadelphia, maar desondanks ging het duel gewoon van start gegaan volgens plan om 23.00 uur. In de rust was het alsnog raak: de wedstrijd werd ruim een uur stilgelegd en het publiek moest een veilige plek opzoeken. Volg alle ontwikkelingen hieronder.

Kylian Mbappé zette Frankrijk in de eerste helft op 1-0. Daarmee staat de Franse topaanvaller op 15 WK-goals. Messi scherpte het record eerder op de dag aan tot 18 stuks. Dat bereikte de Argentijnse sterspeler door maandag in de tweede groepswedstrijd van het WK twee keer te scoren tegen Oostenrijk.

In het resterende deel van de tweede helft wilde Mbappé koste wat het kost blijven jagen op het record, maar dat plan werd voorlopig uitgesteld. Vooraf waren er al zorgen over het extreme noodweer dat voorspeld was, al barstte dat pas na rust los. Vlak voor de hervatting van de wedstrijd greep de scheidsrechter in: door hevig onweer kon er niet verder gespeeld worden.

Supporters op de tribunes moesten een veilige plek opzoeken, waarna de wedstrijd in ieder geval een halfuur werd stilgelegd. Uiteindelijk bleek dat meer dan twee uur te duren. De wedstrijd werd om 02.00 uur alsnog hervat.

Ook Noorwegen - Senegal in gevaar

Ook de andere wedstrijd in de poule, Noorwegen tegen Senegal (02.00 uur), kwam in gevaar. Net als in Philadelphia was er in New Jersey óók angst voor noodweer. Dat bleek uiteindelijk loos alarm, want die wedstrijd kon gewoon op de oorspronkelijke aanvangstijd beginnen.

Programma en uitslagen Groep I

22 juni om 23.00 uur: Frankrijk - Irak

23 juni om 02.00 uur: Noorwegen - Senegal

26 juni om 21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk

26 juni om 21.00 uur: Senegal - Irak



Uitslagen



Frankrijk - Senegal: 3-1

Irak - Noorwegen: 1-4

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep I

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