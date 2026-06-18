Groep A krijgt de eer om de tweede speelronde van de groepsfase te beginnen. Na zeges van gastland Mexico op het rood aangelopen Zuid-Afrika en Zuid-Korea op Tsjechië, spelen de verliezers donderdagavond en de winnaars vrijdagnacht tegen elkaar. Volg hier alle ontwikkelingen live.
Een valse start voor Zuid-Afrika. Tsjechie komt al na zes minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Michal Sadilek, die een verleden heeft bij PSV en FC Twente, bekroont zijn eerste basisplaats dit WK direct met een doelpunt.
Met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika begon het WK meteen goed. Waar Mexico geen kind had aan de Zuid-Afrikanen, zeker nadat die twee rode kaarten pakten, was het andere duel in Groep A een stuk spannender. Na een saaie eerste helft draaide Feyenoorder Hwang In-Beom eigenhandig het duel om voor Zuid-Korea tegen Tsjechië: 2-1.
Gastland Mexico hoopt het beter te doen dan op het WK vier jaar geleden in Qatar, waar het al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Zuid-Afrika keert voor het eerst sinds 2010, toen het land zelf het WK organiseerde, terug op een mondiaal eindtoernooi.
Programma en uitslagen Groep A
18 juni om 18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika
19 juni om 03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea
25 juni om 03.00 uur: Tsjechië - Mexico
25 juni om 03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea
Uitslagen
Mexico - Zuid-Afrika: 2-0
Zuid-Korea - Tsjechië: 2-1
De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.
Stand Groep A
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