Canada opende Groep B met een laat gelijkspel tegen Bosnië & Herzegovina, dankzij een goal van ex-Feyenoorder Cyle Larin. Zaterdagavond is het de beurt aan groepsgenoten Qatar en Zwitserland om de punten te verdelen. Check hier de tussenstanden. Bekijk ook de uitslagen, het verdere programma en de stand in Groep B.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico werd op 11 juni geopend door het laatstgenoemde land. Voor de Canadezen begon het toernooi 24 uur later met de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Canada kende een pijnlijke start: al na 21 minuten kwam Bosnië verrassend op voorsprong dankzij een rake kopbal van Jovo Lukic na een inschattingsfout van de Canadese doelman bij een hoekschop: 0-1.

In de tweede helft moest Bosnië vooral verdedigen én dat hielden ze behoorlijk lang vol. In de 78e minuut was het alsnog raak. Ex-Feyenoorder Cyle Larin draaide knap weg van zijn tegenstander en volleerde de bal schitterend tegen de touwen: 1-1. Het Toronto Stadium ontplofte van vreugde. Canada ging nog op jacht naar de zege, die kwam er niet.

Qatar - Zwitserland

Qatar en Zwitserland zijn de andere landen in Groep B. Zij spelen zaterdagavond 13 juni (21.00 uur) tegen elkaar.

Programma en uitslagen Groep B

12 juni om 21.00 uur: Canada - Bosnië & Herzegovina (1-1)

13 juni om 21.00 uur: Qatar - Zwitserland

18 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië & Herzegovina

19 juni om 00.00 uur: Canada - Qatar



24 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Canada

24 juni om 21.00 uur: Bosnië & Herzegovina - Qatar

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep B

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover