Het duurt nog ruim precies weken, maar dan is het eindelijk tijd voor het WK voetbal in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Op een mondiaal eindtoernooi gebeurt altijd wat en dat was tijdens de editie van 1994 in de Verenigde Staten niet anders. Een opmerkelijk verhaal over een inmiddels 70-jarige Nederlandse commentator wordt 32 jaar na dato door de hoofdrolspeler zelf weer eens in geuren en kleuren verteld.

In 1994 was het Nederlands elftal actief op het wereldkampioenschap. In de groepsfase werd Oranje, met wat moeite, winnaar in de poule met Saoedi-Arabië, België en Marokko. In de achtste finales werd Ierland geklopt, waarna een meeslepende kwartfinale tegen Brazilië het eindstation was. Door de aanwezigheid van Oranje waren er veel Nederlandse journalisten aanwezig en die maakten het nodige mee.

Leo Driessen bijvoorbeeld. De inmiddels 70-jarige was er namens de NOS bij en vertelt in de NOS Voetbalpodcast wat er 32 jaar geleden gebeurde toen hij in de Verenigde Staten was. Het was er werkelijk bloedheet en Driessen kan daar helemaal niet tegen. "Er was geen ontkomen aan", weet hij nog. Daarnaast was de nog altijd actieve commentator ook vermoeid van het vele werken en dat kwam zijn fysieke gesteldheid niet ten goede.

Epileptische aanval

Dat kwam op een vervelende manier tot uiting. In het vliegtuig, iets waar Driessen sowieso niet al te graag in zit, ging het mis. "Ik heb een epileptische aanval gehad. Tenminste, dat was de constatering later in het ziekenhuis. Daar weet ik verder niks van."

Driessen weet nog dat hij op een gegeven moment in het vliegtuig wakker werd en de producer van het programma Langs de Lijn, Bram Gaillard, naast hem stond om te helpen. "En hij zegt: kom op, weg gaan. En ik zat achter in het vliegtuig. Dus we liepen achter via een trappetje en ik zeg: waar blijft de rest?" Driessen had geen idee wat er aan de hand was en dacht dat het vliegtuig simpelweg geland was op de plek van bestemming.

De ambulance in

Dat was niet het geval. "We kwamen van de vliegtuigtrap en toen stond er rechts een grote sheriff met een heel grote politieauto. En links een ambulance. Ik kijk Bram aan en hij zegt: Ik zou maar links kiezen als ik jou was."

Het is tegenwoordig moeilijk voor te stellen, maar de journalisten zaten samen met het volledige Nederlands elftal van bondscoach Dick Advocaat in hetzelfde toestel op weg naar Washington. Met hen aan boord werd er dus een tussenlanding gemaakt om Driessen uit het vliegtuig te loodsen.

Zes doktoren om hem heen

Met Driessen liep het allemaal goed af in het ziekenhuis, al keerde hij wel vroegtijdig terug naar Nederland. "Ze hebben gecheckt wat voor verzekering ik had. Ik had een heel goede verzekering blijkbaar, want ineens stonden er vijf of zes doktoren rond mijn bed. In 24 uur ben ik nog nooit zo gecheckt als daar. En ik ben volledig gezond verklaard. Het kwam neer op vochttekort omdat ik te slecht voor mezelf zorgde. Als je dan slecht eet, wat drinkt en je vochthuishouding niet op orde hebt, krijg je een epileptische aanval. Dat kan iedereen overkomen als je het doet zoals ik het deed."

