Lionel Messi heeft opnieuw voetbalgeschiedenis geschreven. De Argentijnse superster werd tegen Algerije de eerste speler ooit die op zes WK’s op rij in actie komt. En alsof dat nog niet bijzonder genoeg was, luisterde de 38-jarige vedette zijn historische avond op met een schitterend doelpunt van afstand.

Messi maakte zijn debuut op het wereldtoneel tijdens het WK van 2006 in Duitsland. Als piepjonge aanvaller gold hij toen al als het grootste talent van zijn generatie. Wat volgde was een ongekende reeks deelnames: Zuid-Afrika 2010, Brazilië 2014, Rusland 2018 en uiteindelijk het absolute hoogtepunt in Qatar in 2022.

Wereldtitel met Argentinië

Jarenlang ontbrak die ene prijs nog op zijn indrukwekkende erelijst, maar daar kwam drie jaar geleden eindelijk verandering in. Messi speelde een hoofdrol op het WK in Qatar en loodste Argentinië naar de wereldtitel. De finale tegen Frankrijk groeide uit tot een van de meest spectaculaire ooit. Na een krankzinnige wedstrijd moesten strafschoppen de beslissing brengen en daarin trok Argentinië aan het langste eind. Velen dachten dat Messi er een punt achter zou zetten, maar hij is er 'gewoon' weer bij.

Unicum voor Messi

Met zijn zesde WK-deelname zet Messi een unieke prestatie neer. Cristiano Ronaldo en de Mexicaanse doelman Guillermo Ochoa kunnen hem nog volgen, want ook zij maken deel uit van de selectie van hun land. Tóch is er een belangrijk verschil: Ochoa kwam bij zijn eerste twee WK’s niet in actie. Messi wordt daardoor de eerste speler ooit die op zes eindtoernooien achter elkaar daadwerkelijk speelt, Ronaldo zal snel volgen.

Nóg een record lonkt

Alsof dat nog niet genoeg is, lonkt er nóg een gigantisch record voor de Argentijn. Messi staat momenteel op dertien WK-goals en jaagt op het record van Miroslav Klose. De Duitse spits maakte zestien doelpunten op wereldkampioenschappen. Messi heeft dus nog vier treffers nodig om langszij te komen.

Toch moet de vedette ook in zijn achteruitkijkspiegel kijken. Kylian Mbappé hijgt hem namelijk in de nek. De Franse ster, elf jaar jonger dan Messi, staat al op veertien WK-goals na slechts drie toernooien. Daarmee lijkt het record van Klose de komende jaren serieus onder druk te staan.

Krankzinnige start tegen Algerije

Voor Messi wordt het naar verwachting zijn allerlaatste kunstje op het grootste podium van allemaal. Hij kende een ongekende start, want al binnen vijf minuten liet hij het net bollen met een schitterende treffer. Scheidsrechter Szymon Marciniak zette echter een streep door zijn doelpunt vanwege buitenspel. In de 17e minuut was het alsnog raak voor de 38-jarige Argentijn, die de bal met een weergaloos afstandsschot in het doel van Algerije krulde: 1-0. Daarmee was het alweer zijn 118e goal voor Argentinië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover