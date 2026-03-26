Het gaat de laatste tijd veel over de lessen die bondscoach Ronald Koeman geleerd heeft tijdens het EK voor het aanstaande WK. Het plan van Oranje is ambitieus en daarvoor moet alles goed op z'n plek vallen. Desgevraagd legt Koeman uit dat hij zoveel mogelijk bij hetzelfde houdt. Toch is alles anders in deze voorbereiding naar het WK.

"Nou, veel anders niet", zegt Ronald Koeman als hem gevraagd wordt wat er deze voorbereiding anders is ten opzichte van twee jaar geleden. "Je moet een invulling geven aan de voorbereiding als we definitief bij elkaar zijn. Dus daar maak je een planning in en dat bespreek je met de spelers. Dus het is niet zo dat ik heel veel andere dingen wil doen dan bij het EK in Duitsland."

Commerciële verplichtingen

Toch zijn er wél al verschillende zaken die hij anders wil doen tijdens het WK. Dat gaat vooral om de samenstelling van de selectie, maar ook om de randzaken. Zo is er in de voorbereiding veel meer ruimte voor commerciële zaken ten opzichte van het WK. Veel internationale pers is aanwezig, 80 dagen voor het WK in Nederland. En dat voor een oefenpotje tegen een verzwakt Noorwegen.

Dat is nog maar een klein tipje van de sluier, maar het gaat ook om de andere commerciële deals. Terwijl Nederland bij elkaar is gekomen in Zeist voor twee oefenduels, zijn de sterren van Oranje haast drukker met filmpjes opnemen dan met trainen. Een commercial voor een supermarkt hier, een filmpje voor de socials van Oranje daar en dan is er ook nog de FIFA die de nodige interviews afneemt en foto's maakt. Alleen al aan deze zaken voel je dat alles anders is richting het WK dan twee jaar terug bij het EK.

Selectieprocedure

Dan is er nog zijn aanpak van het selecteren van spelers. Koeman vertelt dat hij al zo'n 20 tot 21 namen op papier heeft staan. Dat was vorig jaar ook al het geval, maar ditmaal gaat hij de overige spelers wél anders invullen. Er zijn verschillende talenten die op de rol staan om mee te gaan, om ervaring op te doen maar ook omdat zij zich kunnen schikken in de rol op het WK. Koeman selecteert de laatste plekken liever op talent of karakter, dan kwaliteit.

Dan heeft hij ook nog geleerd van mensen meenemen die niet fit zijn. Memphis is momenteel geblesseerd en dat speelde de afgelopen twee toernooien ook al. "Dat hij nu geblesseerd is, is natuurlijk niet positief. Als je naar de groep kijkt zijn er meer spelers die meerdere momenten blessures hebben gehad en die geven iets meer zorgen voor mij dan andere spelers."

Memphis ging vorig jaar geblesseerd mee naar het EK, maar dat wil Koeman dit keer anders. "Ik vind dat hij gespeeld moet hebben voor het WK. Op het EK dacht ik aan iemandie niet 100% was, maar ik vind wel dat hij nu moet spelen. Dat ging met meerdere spelers zo, die toch niet helemaal 100% waren, daar word je niet altijd weer van overtuigd. Soms zie je dat in de aanloop ontstaan en dan moet je jezelf afvragen of je dat wel zou doen."

Zo is er wel degelijk een boel veranderd in de afgelopen twee jaar en is de voorbereiding richting het WK toch anders dan in 2024. Nederland oefent vrijdagavond tegen Noorwegen en dinsdag tegen Ecuador. Daarna gaan de spelers weer terug naar hun clubs, spelen de laatste twee maanden uit en komen dan in juni weer bij elkaar voor het WK in de Verendigde staten, Mexico en Canada.