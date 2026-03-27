Kees Smit maakte vrijdagavond zijn debuut voor het Nederlands elftal. De felbegeerde middenvelder van AZ is pas 20 maar mocht in de basis starten bij het oefenduel met Noorwegen. Hij is zelfkritisch na zijn eerste wedstrijd maar wel dolblij met zijn debuut. "Ik had niet verwacht zo snel hier te staan."

Twee dagen geleden kwam bondscoach Ronald Koeman naar Kees Smit toe op de KNVB Campus in Zeist. Smit had er net twee dagen op zitten en kreeg te horen van de bondscoach dat hij zou starten in het oefenduel met Noorwegen. Zoals Smit vaker heeft aangegeven, voelde hij geen zenuwen. Toch leken ze aanwezig toen het duel eenmaal van start was gegaan. "Mijn eerste gevoel? Dat het wel beter kon. Maar ik ben wel gewoon blij dat ik gespeeld heb", vertelt hij de schrijvende pers na afloop.

Zelfkritische Kees Smit

Smit kreeg, net als toen hij het trainingskamp startte, een duidelijke opdracht mee richting zijn debuut. "Ik moest mij gewoon laten zien, hetzelfde doen wat ik bij AZ ook doe. Ik vond alleen dat het beter kon. Op bepaalde momenten dacht ik shit. Twee keer werd ik uitgespeeld en een paar ballen speelde ik verkeerd, verder ging het wel redelijk", zegt de zelfkritische 20-jarige.

Terwijl Smit de pers te woord staat loopt Ryan Gravenberch langs. Hij slaat vrolijk op de schouders van Smit en roept Smit, toppertje en lacht. Het laat zien hoe het jonge talent wordt opgevangen in de groep. "Ik vond het wel spannend, maar uiteindelijk viel het mee want ik krijg superveel vertrouwen van iedereen", lacht hij.

'Dat is heel fijn'

"Als ik een foutje maakte hoorde ik alleen maar dat ik lekker door moest gaan. Dat is heel fijn", herinnert hij zich. "Maar we zijn nog niet klaar, ik geniet nog steeds. Ik heb nog een paar dagen te gaan, ik zal mijn best blijven moeten doen. Maar dat komt wel goed."

Na afloop sprak Smit de groep toe, zoals dat gaat na een debuut. Daar deelde hij zijn gevoelens: "Ik had niet verwacht dat ik zo snel met zulke spelers zou spelen, dat ik met hen de kleedkamer zou delen. Ik hoop dat er nog veel meer interlands aankomen, maar dat is natuurlijk aan mijzelf." En het shirt dat hij nu aan heeft? "Daar heb ik nog geen plekje voor", lacht hij. "Maar die ga ik sowieso voor mijzelf houden en mee naar huis nemen, dan zie ik wel wat ik ermee ga doen."