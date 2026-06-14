Voor miljoenen Nederlanders roept een WK direct herinneringen op aan spannende avonden, volle pleinen en juichen voor Oranje. Dat geldt ook voor de Oranje Leeuwinnen. Sportnieuws.nl sprak met Esmee Brugts, Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen over hun mooiste WK-herinneringen, die vertellen over een kapotte televisie op vakantie tot een huwelijksreis zonder internet en tv.

De Oranje Leeuwinnen weten als geen ander wat een groot toernooi losmaakt bij supporters. Waar de één direct denkt aan de pijnlijke verloren WK-finale van Nederland in 2010, bewaart de ander vooral warme herinneringen aan familieavonden of een eigen eindtoernooi in Oranje-shirt. Voor Esmee Brugts gaat haar eerste grote WK-herinnering direct terug naar Zuid-Afrika, waar Nederland in 2010 de finale speelde tegen Spanje.

Die avond verliep bij haar nét even anders dan gepland. "We waren met de familie op vakantie, toen de WK-finale tegen Spanje werd gespeeld. Wij gingen altijd met de boot op vakantie, dus we hadden speciaal voor die zomer een televisie gekocht. Maar precies op die dag deed-ie het niet. Gelukkig hadden we een buurman die wél een werkende tv had. Helaas met het resultaat wat iedereen wel weet...", zegt Esmee Brugts desgevraagd tegen Sportnieuws.nl.

Huwelijksreis voor Groenen

Jackie Groenen zal maar weinig meekrijgen van het komende toernooi, vanwege een héél speciale reis. Terwijl veel Nederlanders zich verzamelen op terrassen en pleinen, kiest de Oranje Leeuwin voor complete rust tijdens haar huwelijksreis in Frankrijk. Al vindt ze het jammer dat ze daardoor weinig meekrijgt van het toernooi.

"Ik vind een WK of EK één van de leukste momenten van het jaar, maar ik ben dit jaar zelf op vakantie", doelt Jackie Groenen op haar huwelijksreis naar Frankrijk. "Ik zit in een hutje zonder televisie en internet, dus ik weet niet wat ik kan zien. Normaal zouden we naar het plein in Tilburg gaan met de hele familie. Het is toch altijd een bijzonder moment, zo'n toernooi. Ik ben écht heel benieuwd hoe ze het gaan doen."

Herinnering aan eigen WK

Bij Daniëlle van de Donk draaiden grote toernooien vroeger vooral om samen voetbal kijken met de familie. De middenvelder kijkt met veel plezier terug op die typische Oranje-avonden, al springt er uiteindelijk toch één WK bovenuit.

"Bij ons thuis is de hele familie voetbalgek, dus wij gingen altijd kijken met de hele familie, dat vond ik altijd heel leuk. Die hele Oranje-sfeer vind ik écht geweldig, maar mijn eerste herinnering die meteen naar boven komt, is toch wel mijn eigen WK in Canada. Dat is toch wel heel speciaal, hoor", stelt Daniëlle van de Donk.

Voor het Nederlands elftal begint het WK op zondag 14 juni om 22.00 uur. Dan speelt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman tegen Japan. Daarna volgen nog wedstrijden tegen Zweden (20 juni, 19.00 uur) en Tunesië (26 juni, 01.00 uur).

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