Tijdens het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika ging het niet alleen over Wesley Sneijder, de vuvuzela's en de finale van Oranje. Een opvallend oranje jurkje van bierbrouwer Bavaria werd wereldnieuws en misschien wel de bekendste marketingstunt uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Tot grote frustratie van de FIFA, sponsor Budweiser én de KNVB.

Met een groep vrouwen in identieke jurkjes wist Bavaria de aandacht volledig naar zich toe te trekken. De beroemde actie vond plaats tijdens de allereerste WK-wedstrijd van Nederland in Zuid-Afrika tegen Denemarken. Een groep van 36 vrouwen kwam het stadion binnen, verkleed als Deense supporters.

Eenmaal op de tribune trokken ze hun bovenkleding uit en verschenen plotseling de feloranje Bavaria-jurkjes. De beelden gingen direct de hele wereld over. Vooral omdat de vrouwen midden in het Deense vak zaten, trok de actie enorm veel aandacht.

FIFA woedend om verboden reclame

De FIFA was allesbehalve blij met de stunt. Bavaria was namelijk geen officiële sponsor van het WK. Volgens de wereldvoetbalbond maakte het biermerk illegaal reclame tijdens het toernooi. Ook biersponsor Budweiser keek woedend toe, terwijl de KNVB en bierpartner Heineken eveneens niet blij waren met de actie.

De vrouwen werden uiteindelijk door beveiligers uit het stadion gehaald en hard aangepakt. Er dreigden zelfs arrestaties en celstraffen. Daarmee kreeg de stunt nóg meer internationale aandacht. Onder druk van de FIFA besloot Bavaria later te stoppen met de campagne, maar toen was het effect al bereikt. Wereldwijd werd over de actie gesproken en het jurkje groeide uit tot een iconisch WK-item.

Bavaria-jurkje werd collector’s item

Het zogeheten 'Dutch dress'-jurkje verscheen in aanloop naar het WK als gratis gadget bij een sixpack Bavaria-bier. Honderdduizenden exemplaren gingen over de toonbank. Het idee kwam van Hannah de Groot en Marloes Nabben, terwijl het jurkje werd ontworpen door modelabel Supertrash van Olcay Gulsen. De hype rond het kledingstuk werd zo groot dat het jurkje uiteindelijk zelfs in een museum terechtkwam.

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