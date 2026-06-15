Het Nederlands elftal gaf in de openingswedstrijd van het WK tegen Japan in de slotfase een voorsprong uit handen (2-2), waardoor Oranje genoegen moest nemen met één punt. Na afloop reageerde doelman Bart Verbruggen met gemengde gevoelens op het gelijkspel. "Ik voelde het niet aankomen", aldus de keeper tegenover onder meer Sportnieuws.nl.

Het was lang de vraag of Verbruggen überhaupt het duel tegen Japan kon halen, maar een dag voor de wedstrijd bevestigde Ronald Koeman al dat de eerste doelman van Oranje gewoon kon starten in het openingsduel op het WK. Zelf bevestigt hij na afloop ook dat hij geen last meer heeft van de kneuzing die hij opliep in de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan: "Ik ben helemaal fit, ik voel me goed. Nu ook, ondanks het feit dat ik niet heel veel toen doen had, zat ik goed in de wedstrijd."

De doelman van Brighton moest tot zijn teleurstelling twee keer de bal uit zijn net vissen na treffers van Nakamura en Kamada. Bij de eerste goal zag Verbruggen de bal pas laat, terwijl hij er bij de tweede niet goed uit leek te zien. Dat ontkracht hijzelf. "Het is heel moeilijk, je bent onderweg naar een bal en dan wordt die van richting veranderd. Ik zat er nog net aan, maar het was niet genoeg. Het is gewoon vervelend dat je twee van die goals tegen krijgt."

'Frustrerend en vervelend'

Naarmate de wedstrijd vorderde kwam Oranje steeds meer onder druk te staan van Japan, maar Verbruggen had niet het gevoel dat een tegentreffer in de lucht hing: "Het is logisch dat je wat meer onder druk komt te staan. Ik denk dat we de hele wedstrijd defensief goed stonden. Naarmate de tijd vorderde gingen zij wat meer opportunistisch spelen. Dan is het frustrerend en vervelend dat de tegentreffer uit een spelhervatting komt."

Koeman wisselde vijf keer en schakelde in de slotfase ook om naar een systeem met vijf verdedigers. Dat pakte echter niet uit zoals gehoopt. Japan voerde de druk steeds verder op en maakte in de voorlaatste minuut alsnog de gelijkmaker. Verbruggen kreeg in het heetst van de strijd weinig mee van alle omzettingen. "Het gaat allemaal zo snel. Ik denk dat de invallers alles gewoon goed ingevuld hebben. Ze hebben hard gewerkt en gedaan wat ze moesten doen", aldus de doelman.

Aanknopingspunten

Wat betekent dit gelijkspel dan voor de rest van het toernooi? Volgens Verbruggen is dat duidelijk: "Het verandert eigenlijk niks. We moeten gewoon de rest van de wedstrijden winnen." De doelman ziet bovendien genoeg aanknopingspunten voor Oranje na de wedstrijd tegen Japan. "We hebben bij vlagen heel goed spel laten zien en zijn dominant geweest. Zowel defensief als offensief. Natuurlijk is iedereen gefrustreerd en teleurgesteld. Maar er is geen reden tot paniek, want over het algemeen hebben we gewoon een goede wedstrijd gespeeld."

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