Voetbalicoon Frank de Boer (55) tempert de verwachtingen rond het Nederlands elftal richting het WK van 2026. De voormalig bondscoach ziet kwaliteit binnen de selectie, maar twijfelt of Oranje voldoende in huis heeft om écht mee te doen om de wereldtitel. Vooral in aanvallend opzicht ziet hij een duidelijk manco.

De Boer speelde in de jaren negentig twee WK's (1994 en 1998). De oud-topvoetballer wist het echter niet verder te schoppen dan de halve finale. Dat verwacht hij dit jaar óók niet. "Wij kunnen de kwartfinale halen. Ik weet dat andere landen niet graag tegen ons willen spelen, omdat we soms fantastisch voetbal kunnen laten zien. We zijn alleen te wisselvallig", concludeerde De Boer in aanloop naar het WK tegenover Flashscore.

Ontbreken van een klassieke topspits

De 112-voudig international van het Nederlands elftal speelde zelf samen met topspitsen als Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp en Roy Makaay. Dat is precies wat De Boer momenteel mist in de selectie van Ronald Koeman. "Spanje heeft ook geen pure spits, zoals Engeland bijvoorbeeld met Kane wél heeft. Iemand van dat kaliber hebben wij niet. Memphis Depay is een goede speler, maar hij is geen 'echte' spits."

Volgens De Boer heeft de huidige Oranje-generatie op defensief vlak niets te klagen. "We hebben leuke spelers zoals Frenkie de Jong en Virgil van Dijk. Denzel Dumfries en Micky van de Ven zijn spelers van hoog niveau. De keeper (Bart Verbruggen, red.) is ook goed, maar de aanvalslinie baart mij wel zorgen", stelt de ex-verdediger van onder meer FC Barcelona en Ajax.

Weinig vertrouwen in Oranje

De inmiddels 55-jarige oud-voetballer heeft simpelweg niet al te veel vertrouwen in een goede afloop in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "In een toernooi als dit kun je je geen slechte dag veroorloven", waarschuwt De Boer. "Misschien in de groepsfase, maar meestal daarna niet meer. En om dan drie of vier echt goede wedstrijden te spelen... Dat heb ik de afgelopen jaren niet vaak gezien bij het nationale team."

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