Topvoetballer Lionel Messi schitterde woensdagnacht bij Argentinië tegen Algerije en brak daarbij vrijwel alle records die er te breken vielen. Tóch ging het een dag later óók over een moment waarop de sterspeler ontsnapte aan een rode kaart. Sportnieuws.nl-analisten Ralf Seuntjens en Robert Maaskant begrijpen weinig van die ophef.

Messi kwam volgens oud-topscheidsrechter Mario van der Ende goed weg na zijn harde charge op de Algerijnse Aïssa Mandi. De 38-jarige vedette wilde de bal afpakken van zijn tegenstander, maar zette daarbij zijn noppen stevig op de achillespees van Mandi. "Rood, met zo’n charge kan je tegenstander zwaar geblesseerd raken", zei de voormalig arbiter tegen deze site.

Seuntjens en Maaskant zien het anders

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast kregen Seuntjens en Maaskant de vraag hoe zij naar de actie van Messi hebben gekeken. "Geel”, reageert Maaskant resoluut. Seuntjens sluit zich daar volledig bij aan. "Helemaal mee eens. De intensiteit ligt gewoon niet hoog genoeg. Het is geen bewuste trap op zijn kuit en dan wordt het in slowmotion véél erger."

Overdreven discussie

Volgens de 37-jarige spits van Lommel SK, die afgelopen seizoen een belangrijke bijdrage had in de promotie van de Belgische tweedeklasser, ontstaat er te vaak overdreven discussie over dit soort momenten. Situaties als deze leveren regelmatig rode kaarten op, maar zorgen ook vaak voor verdeeldheid tussen scheidsrechters en oud-voetballers.

"Hij heeft daar alleen maar de intentie om de bal te spelen en dat gebeurt vaker. Mensen gaan nu zeggen dat het Messi is en dat scheidsrechters er makkelijker mee omgaan. Maar om nou een hele complottheorie erop los te laten. Laten we alsjeblieft ophouden", vervolgt de analist.

Focus op de prestatie van Messi

Seuntjens vindt dat de aandacht veel meer naar de indrukwekkende wedstrijd van Messi moet gaan. De Argentijn maakte een hattrick en brak bovendien twee records, die van meeste doelpunten op WK's én de meest gespeelde WK's. "Laten we het daar over hebben, want rood gaat voor mij véél te ver."

Daarop haakt Maaskant lachend in. "Behalve als het tegen Nederland was geweest, dan was het een duidelijke rode kaart geweest. Net als in 2022, toen Messi een tweede gele kaart had moeten krijgen voor die handsbal. Dan waren we wereldkampioen geworden", besluit de oud-trainer het onderwerp.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant samen met Ralf Seuntjens en voetbalwatcher Aron Kattenpoel de laatste ontwikkelingen rond het WK voetbal. Zo gaat het over de spits die volgens de heren dé sensatie van het toernooi aan het worden is, de pijnlijke situatie rond Cristiano Ronaldo bij Portugal en het dringende advies aan Rafael van der Vaart na zijn excuses op nationale televisie.

Daarnaast bespreken de heren de steun die Lionel Messi uit Nederlandse hoek krijgt na alle ophef en kijken ze vooruit naar een mogelijk groot voordeel voor Oranje op het WK. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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