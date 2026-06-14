Jan Paul van Hecke kende een bijzonder ongelukkige start van zijn WK-debuut bij Oranje. In het duel met Japan op het WK voetbal voelde hij in de openingsfase meermaals aan zijn hoofd nadat hij een fikse trap had ontvangen. De Oranje-verdediger oogde een tijd aangeslagen. Hij hoefde echter niet gewisseld te worden. Wel kreeg hij een zak ijs tegen zijn hoofd bij de drinkpauze.

Van Hecke was van groot belang voor Oranje bij de eerste kans van Japan. De Japanners kregen een vrije trap mee en die zorgde voor gevaar. Een voorzet werd bij de tweede paal teruggekopt naar Ritsu Doan. De oud-speler uit de Eredivisie probeerde met een halve omhaal de bal op doel te krijgen, maar dat mislukte.

Trap tegen het hoofd

Dat kwam door een heldhaftige ingreep van Van Hecke die met gevaar voor eigen leven zich in de baan van het schot gooide. Hij was eerder bij de bal en kopte deze weg, maar bezeerde zichzelf daarmee. Hij kreeg een flinke trap van Doan in het gezicht en oogde even aangeslagen. Snel stond de verdediger weer op, maar bleef nog minutenlang aan het gezicht voelen.

Intussen speelt de verdediger 'gewoon' weer door. Japan kreeg al behoorlijk wat kansen en schoof de bal na een klein kwartier zowaar bijna in het doel. Dankzij Van Hecke trof de bal nooit doel. Ook Oranje kreeg al een grote kans op de openingstreffer. Malen werd in de zestien aangespeeld waarna hij mooi wegdraaide van zijn tegenstander. Hij schoot kiezelhard op doel maar de doelman van Japan bracht redding.

Nederland leek tegen Japan lange tijd op weg naar de winst, maar incasseerde in de slotfase toch de gelijkmaker. Zo is de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met een puntendeling (2-2) aan het WK begonnen. Oranje speelt in poule F verder nog tegen Zweden en Tunesië.

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