Er is onrust ontstaan in de Democratische Republiek Congo na de historische WK-kwalificatie. President Félix Tshisekedi beloonde de internationals met een huis, een auto en een geldbonus. Die beslissing leidde tot felle kritiek vanuit de oppositie, die stelt dat het land kampt met financiële problemen en de keuze daarom op zijn zachtst gezegd onverstandig is. De kwestie heeft inmiddels geleid tot een nationaal debat.

Op 1 april wist Congo zich voor de tweede keer ooit in de geschiedenis te plaatsen voor het WK, nadat er met 1-0 gewonnen werd van Jamaica in de finale van de intercontinentale play-offs. De eerste keer dat het Afrikaanse land zich wist te plaatsen voor het eindtoernooi is liefst 52 jaar geleden.

De historische kwalificatie zorgde voor een enorm feest in het land. Sterker nog: DR Congo heeft 1 april 2026 uitgeroepen tot een officiële, nationale feestdag in het land. De viering in hoofdstad Kinshasa was massaal. Tienduizenden fans begeleidden het team van het vliegveld naar het stadscentrum. President Félix Tshisekedi beloonde de spelers met een auto, een huis en een geldbonus. Dat gebeurde tijdens een officiële ceremonie in het Volkspaleis in Kinshasa, afgelopen zondag. Maar daar is niet iedereen in het land blij mee.

Virale beelden

De spelers van het Congolese elftal en het publiek reageerden enthousiast op de enorme cadeaus van Tshisekedi. De beelden van de auto's gingen viraal. Het staatshoofd prees bovendien bondscoach Sébastien Désabre en aanvoerder Chancel Mbemba. Hij noemde hen cruciaal voor de kwalificatie.

Kritiek vanuit oppositie

Toch is niet iedereen blij met de beloningen. Oppositiefiguren in de politiek uiten felle kritiek. Rodrigue Ramazani, secretaris-generaal van de ENVOL-partij, is niet blij met de actie. Hij stelt dat de staat geen middelen moet besteden aan zulke prijzen, zeker niet gezien de economische problemen.

De politicus benadrukt dat het land kampt met financiële problemen. Overheidsinstanties missen basisinfrastructuur en ambtenaren wachten op achterstallig salaris. Hij noemt de presidentiële belofte onverstandig en een voorbeeld van gebrek aan financiële discipline. Dit heeft een nationaal debat over de prioriteiten van de regering ontketend.

Poule

Ondanks de controverse blijft de sportieve prestatie staan. Congo keert terug naar het WK, dat van 11 juni tot 19 juli 2026 plaatsvindt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De Luipaarden zitten in Groep K en nemen het op tegen Portugal, Colombia en Oezbekistan.