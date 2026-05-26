Veel selecties voor het WK voetbal zijn al bekend en dus zijn er ook al een hoop voetballers die zich optimaal voorbereiden op het wereldkampioenschap. Dat geldt echter niet voor Saud Abdulhamid. De voetballer van Saoedi-Arabië was onlangs in Amsterdam en zit door een incident in onze hoofdstad in de problemen.

Abdulhamadid staat onder contract bij AS Roma, maar is op huurbasis in dienst van het Franse RC Lens. Ondanks was hij in Amsterdam en daar overkwam hem wat vervelends. Zijn bezoek had een heuglijke reden omdat hij ging trouwen, maar minder prettig was het feit dat zijn auto werd opengebroken.

Een van de gestolen spullen is zijn paspoort en dat is bijzonder vervelend. Hij kan zodoende nog niet naar zijn thuisland reizen om zich bij de nationale ploeg te voegen. Dinsdag liet de Saoedische voetbalbond weten dat de WK-ganger inderdaad niet naar de stad Riyad kan reizen vanwege het misdrijf in Amsterdam. "Het incident resulteerde in het verlies van persoonlijke bezittingen, waaronder zijn paspoort."

De bond werkt samen met het Saoedische Ministerie van Sport en de Saoedische ambassade in Nederland om de benodigde documentatie te verkrijgen, zodat de speler zo snel mogelijk weer kan reizen. Hij hoeft, als we de voetbalbond moeten geloven, niet te vrezen voor zijn plekje. "De Saoedische voetbalbond betuigt zijn volledige steun aan Saud Abdulhamid tijdens deze omstandigheden en kijkt uit naar zijn veilige aankomst in het trainingskamp van het nationale team."

Het land in het Midden-Oosten is tijdens het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico ingedeeld in Groep H, samen met Spanje, Uruguay en Kaapverdië. De openingswedstrijd staat gepland voor 15 juni, tegen de ploeg onder leiding van Marcelo Bielsa. Daarna volgen de confrontaties met Spanje op 21 juni en met Kaapverdië op 26 juni, ter afsluiting van de groepsfase. Hopelijk gewoon met Abdulhamid in de gelederen.