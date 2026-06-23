Frankrijk tegen Irak is maandag ondanks de dreiging van noodweer van start gegaan volgens plan om 23.00 uur. Een speciaal protocol zorgde vervolgens voor oponthoud bij de wedstrijd op het WK voetbal. Ook het andere duel tussen Noorwegen en Senegal in dezelfde groep (I) wordt bedreigd.

In speelstad Philadelphia is er dreiging van extreem weer rondom het stadion. Daardoor was het mogelijk dat de aanvangstijd zou worden aangepast. De aftrap vond echter zoals gepland plaats om 23.00 uur (Nederlandse tijd). Mbappé liep nog voor de eerste drinkpauze in op het kersverse record van Lionel Messi.

In de rust werd besloten het weerprotocol in actie te zetten. Er werd (minstens) 30 minuten rust aangekondigd. L'Equipe meldt dat de hervatting om 1 uur Nederlandse tijd is.

Het publiek werd opgedragen om de tribunes te verlaten. Dat is om hun veiligheid te waarborgen: er was onweer op komst. "Zoek een plek om te schuilen", meldden de grote schermen. De wedstrijd wordt minstens 30 minuten stilgelegd. De lokale autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen.

Halverwege de eerste helft begon het hard te regenen. Tijdens de rust bliksemde het binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. Dat was voor de lokale autoriteiten reden om in te grijpen. De toeschouwers volgden de aanwijzingen van de stewards in het stadion op en verlieten gedisciplineerd de tribunes van het stadion dat geen dak heeft.

Noorwegen en Senegal

Ook het duel tussen Noorwegen en Senegal (02.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag) staat op losse schroeven. Dat vanwege zware regenval rond New Jersey.

Bij het WK is er een procotol in werking voor noodweer. De organisatie heeft bij één bliksemschicht in de buurt van het stadion al de poppen aan het dansen. Het protocol schrijft namelijk voor dat een duel moet worden stilgelegd als er onweer wordt waargenomen in een straal van acht mijl (een kleine dertien kilometer) rondom het stadion waar op dat moment gespeeld wordt.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover