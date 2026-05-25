Ronald Koeman ziet in Emmanuel Emagha de volgende potentiële WK-ganger afhaken wegens een blessure. Ondertussen is de bondcoach in Zeist hard aan het trainen met zes spelers die kans maken op een plekje in het vliegtuig naar Amerika.

Emegha doet volgende maand met het Nederlands elftal definitief niet mee aan het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De aanvaller van RC Strasbourg is niet op tijd hersteld van een blessure die hij begin deze maand opliep. Bondscoach Koeman zei eerder al weinig hoop te hebben dat Emegha, die twee interlands achter zijn naam heeft staan, fit zou zijn voor het WK.

Emegha is de volgende topspeler die zich in het rijtje schaart van geblesseerden Oranje-internationals. Eerder werd al duidelijk dat Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten en Xavi Simons het WK ook niet halen. Een plekje in de WK-selecite voor Memphis Depay lijkt een stuk meer reëel sinds zondagnacht. De topscorer aller tijde van het Nederlands elftal kwam toen na weken lang blessureleed eindelijk weer in actie voor zijn Braziliaanse club Corinthians.

WK-training

Koeman maakt woensdagmiddag zijn definitieve WK-selectie van 26 spelers bekend. De bondscoach heeft maandag in Zeist met een klein groepje spelers, die al een week klaar zijn met wedstrijden bij hun club, getraind. Het gaat om Guus Til, Luciano Valente, Kees Smit, Mark Flekken, Quinten Timber en Noa Lang.

Het zestal zijn allemaal spelers wiens WK-deelname niet vanzelfsprekend is. De training is Zeist zou dus kunnen gelden als een laatste moment voor de spelers om zich te kunnen laten zien aan Koeman.

WK voetbal

Nederland speelt in aanloop naar het WK nog twee oefenwedstrijden, op 3 juni in Rotterdam tegen Algerije en op 8 juni in New York tegen Oezbekistan. Op 14 juni is Japan, in Dallas, de eerste tegenstander in de groepsfase van het WK. Daarnaast neemt Oranje het in Amerika ook op tegen Zweden en Tunesië.

