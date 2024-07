'Iedereen denkt: 'wat een lul', maar dat is natuurlijk onzin': steun voor scheidsrechter van Nederland - Turkije

Clément Turpin heeft komende zaterdag de leiding over Nederland - Turkije. De Franse scheidsrechter wordt als berucht gezien na eerdere ervaringen. Amateurarbiter Danny Koevermans en oud-toparbiter Mario van der Ende herkennen de mindere ervaring, maar vinden het ook stemmingmakerij.

Turpin staat in Nederland vooral bekend om de beruchte wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma in 2015. Toen hij de wedstrijd moest staken door opblaasbananen op het veld en daarna vrijwel alles tegen Feyenoord floot. "Daardoor heeft iedereen een heel vervelend beeld van de beste man. We vergeten allemaal de goede wedstrijden", zegt Koevermans tegen Sportnieuws.nl.

Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Turkije: beruchte Fransman leidt kwartfinale EK De UEFA heeft de scheidsrechter bekendgemaakt voor Nederland - Turkije in de kwartfinale van het EK. De Fransman Clément Turpin fluit het duel.

Franse toppers en Champions League-finale

Met de goede wedstrijden die hij heeft gefloten, doelt Koevermans op de topwedstrijden in de Franse Ligue 1. "Ik kijk de Franse competitie weleens en daarin zie je dat hij vrijwel elke topper krijgt. Hij fluit al jaren aan de top, maar door de wedstrijden tegen Roma denkt iedereen: 'wat een lul'. Dat is natuurlijk onzin", aldus de oud-prof van onder andere PSV en AZ.

Daarnaast was Turpin ook de leidsman bij de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool. Oud-toparbiter Van der Ende: "Hij heeft zich heel goed ontwikkeld. Eerst dacht ik: 'waar moet dit nu weer heen', maar er is nu helemaal niets mis mee. Hij heeft ook de Champions League-finale gefloten, dat is een veel hoger niveau dan Nederland - Turkije, hoor."

Fout bij Duitsland - Schotland

Hoewel Van der Ende hem een goede scheidsrechter vindt, is er nog wel iets op aan te merken. Bij de openingswedstrijd van het EK tussen Duitsland en Schotland zag Turpin een overduidelijke penalty en rode kaart over het hoofd. "Gelukkig redde de VAR hem, maar dat had hij wel moeten zien. Verder een prima arbiter."

Waarom Manuel Neuer vlak voor de aftrap van Duitsland - Schotland met de scheids discussieerde De aanvoerders van Duitsland en Schotland stonden vrijdagavond klaar bij scheidsrechter Clement Turpin voor de toss. Maar Ilkay Gündogan en Andrew Robertson kregen gezelschap van Manuel Neuer. Op de Duitse tv wisten ze waarom.

Ophouden met stemmingmakerij

Koevermans vindt het wel belangrijk dat mensen hem niet compleet afbranden. "Het is natuurlijk gewoon stemmingmakerij. Die man wil gewoon een goede wedstrijd fluiten. Ik vind wel dat we ermee uit moeten kijken dat we iemand niet compleet kapot maken. Dat is toch nergens voor nodig?"

Kaarten voor Nederland - Turkije razend populair, maar UEFA waarschuwt voor annulering van tickets Pas op met het kopen van kaartjes voor EK-wedstrijden, óók die van Nederland - Turkije in de kwartfinale op zaterdag 6 juli in München. Daarvoor waarschuwt de UEFA. Illegaal verkregen tickets kunnen zomaar geblokkeerd worden.

Kaartenpakkers bij Turkije

Komende zaterdag staat Nederland - Turkije om 21.00 uur op het programma. Het zal geen gemakkelijke pot worden voor Turpin. De Turken pakten al achttien gele kaarten dit EK. "Het is te makkelijk om te zeggen dat ze kaartenpakkers zijn. Ze hadden er alleen al elf tegen Tsjechië. Dat zal Turpin ook in zijn achterhoofd houden."

Steun voor Danny Makkelie

Na de aanstelling van Turpin gaat Koevermans ook nog in op Danny Makkelie, die eerder naar huis is gestuurd. "Het wordt allemaal zó groot gemaakt. De scheidsrechter is zo snel de gebeten hond, terwijl het helemaal niet over hen moet gaan. Bij de UEFA hebben ze waarschijnlijk ook gedacht: er is wat kritiek op Makkelie, laten we hem maar wegsturen. Dat is het makkelijkste."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.