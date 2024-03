Fans weten niet wat ze zien: Leandro Trossard lijkt sprekend op scheidsrechter

PSV speelt woensdagavond tegen Borussia Dortmund om een plaats in de kwartfinale van de Champions League. De ploeg van Peter Bosz speelde in Eindhoven met 1-1 gelijk tegen de Duitsers en dus wacht een lastige opgave in Dortmund. Niet alleen staat er een plaats in de volgende ronde op het spel, maar ook is PSV bij een overwinning nog altijd in de race om het WK voor clubs te halen van volgend jaar.