Waarom Manuel Neuer vlak voor de aftrap van Duitsland - Schotland met de scheids discussieerde

De aanvoerders van Duitsland en Schotland stonden vrijdagavond klaar bij scheidsrechter Clement Turpin voor de toss. Maar Ilkay Gündogan en Andrew Robertson kregen gezelschap van Manuel Neuer. Op de Duitse tv wisten ze waarom.

De keeper van Duitsland onderbrak de toss van de arbiter om iets te vragen. De Franse scheids wimpelde hem eerst af, maar luisterde na aanhoudend commentaar toch even naar de 38-jarige doelman. Op de Duitse zender ZDF kon de commentator meteen en goed zien wat er aan de hand was.

Ondershirt

Neuer vond het blijkbaar toch warmer dan hij dacht in München. De doelman van Bayern vroeg volgens de Duitse commentatoren aan de scheidsrechter of hij zijn ondershirt nog mocht uitdoen. Meestal bereiden voetballers zich beter voor en zijn ze voor de aftrap gekleed zoals ze het beste lijkt. Bild kwam met een andere uitleg. De Duitse krant zegt dat het ondershirt van Neuer te veel op het shirt van Schotland leek en dus uit móést. Feit is dat Neuer zonder ondershirt aan de wedstrijd begon.

Goal

Duitsland kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong tegen Schotland in de openingswedstrijd. Binnen het kwartier schreef Florian Wirtz geschiedenis door de openingstreffer van het EK voor zijn rekening te nemen. De aanvaller van Bayer Leverkusen schoot via de keeper en de binnenkant van de paal de 1-0 binnen voor Duitsland.

Blunder

De Duitse doelman lag voorafgaand aan het EK onder vuur. Hij blunderde zowel in de oefenduels als de laatste weken bij Bayern München. Toch besloot bondscoach Julian Nagelsmann om volledig achter zijn eerste doelman te gaan staan. "Het is altijd heel makkelijk om de keeper overal de schuld van te geven. Ik wil geen discussie over Neuer, hij is onze beste keeper", zei Nagelsmann.

