Scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan uit Somalië zag zijn grote droom in duigen vallen toen hij plots de Verenigde Staten niet binnenkwam. Vervolgens haalde de FIFA hem van de lijst waarmee zijn WK er al op zit. Inmiddels heeft de geplaagde scheids zelf gereageerd. Hij is diep teleurgesteld.

Omar Artan leek zich te mogen opmaken voor een historisch WK voetbal. Hij zou immers de eerste scheidsrechter uit Somalië zijn die werd geselecteerd door de FIFA. Door problemen met zijn documenten kwam hij de Verenigde Staten echter niet in. De FIFA toonde zich onverbiddelijk en ging mee in dat besluit, waardoor het WK er voor Artan al opzit voor het begonnen is. Dinsdag kwam hij met een eerste reactie. Hij kan zich niet vinden in de uitleg van de autoriteiten.

Grote droom

"Ik ben enorm teleurgesteld," begon de Somalische scheids in een telefonisch interview met New York Times vanuit Istanbul, de stad waarheen hij was gevlogen nadat hem de toegang tot Amerika werd geweigerd. "Ik ben gewoon een scheidsrechter die zijn droom probeerde te verwezenlijken, de grootste droom van mijn leven, om naar het WK te komen."

Die droom spatte echter uiteen, terwijl Artan zich van geen kwaad is bewust. "Ik had de juiste papieren en het juiste visum", meende hij. Hij liet verder ook diverse documenten van de FIFA en uit zijn carrière als scheids zien, die al tien jaar duurt, maar dat hielp ook niet. Extra pijnlijk is het feit dat Artan afgelopen jaar nog tot beste scheids van Afrika werd uitgeroepen.

Nieuwe problemen

Het totale verhoor met de immigratiedienst duurde bijna elf uur. Vervolgens werd Artan ook nog in een tijdelijke cel geplaatst, voor hij op het vliegtuig terug werd gezet. Enkele uren later arriveerde hij dus in Istanboel. Zelf meende de Somaliër dat hij nooit uitleg heeft ontvangen van de overheid.

En zo komt er dus weer een nieuw hoofdstuk aan het inmiddels lange verhaal over de problemen rond het WK voetbal. Eerder hadden ook spelers en stafleden van landen als Iran en Irak al gedoe om binnen te komen. Artan verliet het WK desondanks met opgeheven hoofd en is een inspiratie voor heel Somalië. "Ik ben in een positieve stemming en gefocust op de volgende uitdagingen in mijn scheidsrechtersloopbaan. Bedankt aan de FIFA en CAF voor hun steun. Ik beloof mijn scheidsrechtersnormen te handhaven in de toekomst."

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