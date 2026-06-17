Het Nederlands elftal is momenteel in de Verenigde Staten voor het WK voetbal en dus zijn er ook een hoop spelersvrouwen afgereisd naar de andere kant van de oceaan. Een aantal van hen dompelde zich onder in de lokale cultuur door een bijzondere locatie te bezoeken.

Nederland heeft het basiskamp tijdens dit WK opgeslagen in Kansas City in de staat Missouri, maar voor de eerste twee wedstrijden moet het richting Texas. Oranje speelde afgelopen zondag in Dallas tegen Japan en aanstaande zaterdag is Zweden de tegenstander in Houston. De spelers van bondscoach Ronald Koeman brengen de dagen tussen de wedstrijden door in het basiskamp, maar hun partners lijken ondertussen nog wat extra tijd te besteden in Texas.

Noa van der Bij, de zwangere partner van aanvaller Cody Gakpo, deelt op haar Instagram namelijk een aantal bijzondere plaatjes vanuit Fort Worth, dat op zo'n vijftig kilometer van Dallas ligt. Daar heeft ze een bezoekje gebracht aan de Fort Worth Stockyards. Dat is een historische veemarkt, die in 1866 werd geopend. De plek is één van de grootste bezienswaardigheden in de Amerikaanse stad.

Spelersvrouwen op bijzondere locatie

De geliefde van de Oranje-aanvaller was daar samen met zoontje Samuël. Van der Bij was niet de enige partner van een international, want ze poseert op één van de foto's met Kaylee Aké, de vrouw van Nathan Aké, en Jamy Kenswiel, de geliefde van Denzel Dumfries. De drie dragen allebei een kenmerkende hoed.

Het lijkt erop dat de spelersvrouwen in een groot gezelschap een bezoekje hebben gebracht aan de plek, want ook Marina Reijnders, de vrouw van Tijjani Reijnders, deelt foto's op haar Instagram van de locatie. Net als Van der Bij is ook zij op dit moment zwanger. De geliefde van de Oranje-middenvelder poseert net als de andere spelersvrouwen eveneens met een hoed.

Tweede duel Oranje

Fort Worth was waarschijnlijk een tussenstop voor de spelersvrouwen op weg naar Houston. Daar speelt Nederland zaterdag de tweede wedstrijd van het WK tegen Zweden, dat het toernooi begon met een 5-1 zege op Tunesië. De wedstrijd begint om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover