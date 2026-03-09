Irak kampt met grote problemen in aanloop naar de beslissende intercontinentale play-offs voor het WK. Door de onrust in het Midden-Oosten zit een deel van de selectie vast in Bagdad, terwijl de finale al op 31 maart gepland staat. Volgens de Britse krant The Guardian heeft de Iraakse bond daarom bij wereldvoetbalbond FIFA aangeklopt met het verzoek om het WK-kwalificatieduel uit te stellen.

In het Mexicaanse Monterrey moet Irak op 31 maart spelen tegen de winnaar van het duel tussen Bolivia en Suriname, dat vijf dagen eerder wordt gespeeld. De inzet is een ticket voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Voor Irak zou het de eerste WK-deelname sinds 1986 zijn.

Verstoorde voorbereiding

De voorbereiding verloopt echter allesbehalve ideaal door de situatie in het Midden-Oosten. Het Iraakse luchtruim zou nog tot 1 april gesloten blijven, waardoor meerdere internationals het land niet uit kunnen. Bondscoach Graham Arnold luidt daarom de noodklok. De Australiër, die in het verleden nog speelde bij NAC en Roda JC, vraagt de FIFA vanuit Dubai om hulp. "Help ons alsjeblieft, want voorlopig slagen we er niet in om onze spelers het land uit te krijgen", zei hij tegen Australian Associated Press.

Volgens The Guardian heeft Irak de FIFA inmiddels zelfs officieel gevraagd om de belangrijke duels uit te stellen. De wereldvoetbalbond zou als alternatief hebben voorgesteld dat de ploeg met de bus naar Turkije reist, een tocht van zo’n 25 uur, om daar het vliegtuig naar Mexico te nemen. Daar houdt het niet op voor Irak. Niet alle spelers zouden al de benodigde visa hebben voor Mexico en de Verenigde Staten, waar het team eigenlijk een trainingskamp in Houston wilde beleggen. Het WK begint op 11 juni.

Duel tussen Suriname en Bolivia

Irak speelt in de WK-kwalificatie tegen Suriname of Bolivia. Dat duel wordt gespeeld op 27 maart. Suriname is op pijnlijke wijze directe plaatsing voor het WK van 2026 misgelopen. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo verloor met 3-1 van Guatemala in de allesbeslissende wedstrijd, terwijl concurrent Panama wél wist te winnen en rechtstreeks naar het WK ging. Daardoor moet ‘Natio’ zich nu richten op de play-offs, waarin Bolivia uit Zuid-Amerika de tegenstander is in de halve finale.