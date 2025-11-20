Suriname liep op dramatische wijze rechtstreeks plaatsing voor het WK van 2026 mis. De ploeg van bondscoach Stanley Menzo ging onderuit tegen Guatemala (3-1 verlies) en zag concurrent Panama wel winnen. Dus moet 'Natio' zich richten op de play-offs, waar het in de halve finale Bolivia treft.

Donderdagmiddag vond de loting voor de intercontinentale play-offs plaats. Met Bolivia kon Suriname het niet slechter treffen. Dat is namelijk het hoogstgeplaatste land op de FIFA-ranglijst (76e) van de vier halve finalisten. Suriname is zelf de nummer 123 van de wereld. In de finale wacht mogelijk Irak, de mondiale nummer 58.

'Sterk plan'

Toch heerst bij Suriname geen angst. Bondscoach Menzo gaat met het Surinaamse elftal "aan een sterk plan werken" om zich in maart alsnog te kwalificeren voor het WK voetbal. Suriname is bij de loting voor de play-offs gekoppeld aan Bolivia en treft bij winst daarna Irak. "We hebben vier maanden, dat is genoeg tijd om ons helemaal in te leven, een plan te bouwen en het team klaar te maken voor wat komt", aldus Menzo tegen het ANP. "Voorbereiding is macht."

Brian Tevreden, algemeen directeur van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), stelt dat Suriname "geen excuses en geen angst" kent. "Als je echt het WK wilt halen, dan moet je juist dit soort tegenstanders verslaan", zegt de oud-voetballer. "Dit zijn de momenten waarop je laat zien dat je thuishoort op het hoogste podium."

Intercontinentale play-offs

Suriname strijdt in de play-offs met vijf andere landen om twee plaatsen voor het WK in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het eerste duel met Bolivia wordt tussen 23 en 31 maart in het Mexicaanse Guadalajara of Monterrey gespeeld. Suriname deed nog nooit mee aan het WK voetbal.

Tegenstander Bolivia eindigde als nummer 7 in het kwalificatietoernooi van Zuid-Amerika en dwong daarmee een plek in de play-offs af. Het Zuid-Amerikaanse land speelt de thuiswedstrijden doorgaans in El Alto in ijle lucht op 4100 meter hoogte. De omstandigheden tegen Suriname zullen in Mexico heel anders zijn. Bolivia deed in 1994 voor het laatst mee aan het WK dat destijds in de VS werd gespeeld.

Alles over WK-kwalificatie

