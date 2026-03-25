Het WK voetbal is nog altijd niet helemaal gevuld met de 48 deelnemende landen, maar daar komt de komende week een einde aan. De laatste play-offs in Europa en intercontinentaal worden gespeeld en daar komen de zes laatste landen uit. De halve finales en finale zijn live te zien op televisie.

Donderdag 26 maart zijn de halve finales van de Europese play-offs, waar vier tickets vergeven worden. Toplanden als Turkije, Italië, Denemarken en Polen moeten in enkele halve finales en een eventuele finale strijden om de felbegeerde laatste plekken op het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Een van de zestien landen die meedoen wordt ook een tegenstander van Oranje op het WK.

Tegenstander Oranje

Daarom zal de aandacht donderdagavond uitgaan naar de halve finales in 'Pad B'. Daarin speelt Oekraïne (in Spanje) tegen Zweden en neemt Polen het op tegen Albanië. De winnaars van beide duels spelen op dinsdag 31 maart tegen elkaar in het land van de winnaar van de eerste halve finale. Als dat Oekraïne wordt, zal er niet in oorlogsgebied gespeeld worden, maar uitgeweken worden naar een ander stadion.

Ziggo Sport

Oekraïne - Zweden begint 26 maart om 20.45 uur Nederlandse tijd en wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 3, voor mensen die dus een abonnement bij de sportzender of bekabelaar hebben. Polen - Albanië is op Ziggo Sport 4. Daar zal vanuit Nederland de meeste aandacht voor zijn. Polen werd in de WK-kwalificatiegroep tweede achter Oranje en zou op het WK in Groep F ook weer de tegenstander kunnen zijn als het de play-offs wint. Groep F bestaat verder uit Japan en Tunesië.

Switch

Het kanaal Ziggo Sport zendt vanaf 20.45 uur ook een zogeheten Switch-programmering uit. Daarin komen de hoogtepunten van alle halve finales voorbij. Daar mis je dus geen goal, blunder of rode kaart. Check hieronder een overzicht van welke wedstrijden op welke zender te zien zijn. Heb je geen Ziggo Sport of kijk je überhaupt geen televisie via Ziggo, dan kun je de duels niet live zien.