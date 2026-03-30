De laatste interlandperiode in aanloop naar het WK kan steevast rekenen op kritiek van buitenaf. Clubtrainers balen ervan dat hun spelers moeten afreizen voor oefeninterlands, terwijl fans het zien als een hinderlijke onderbreking richting het slot van de competitie. Ronald Koeman kent beide kanten als geen ander en begrijpt het dilemma maar al te goed.

Als clubcoach bij Barcelona was het voor hem in de strijd om LaLiga en de Champions League altijd doodeng om te zien hoe zijn spelers terug zouden komen na een interlandbreak. Het kan goed zijn dat hij destijds ook hoopte dat spelers gespaard werden bij de interlands. Het zal één van de redenen zijn dat hij het dilemma goed begrijpt en rekening houdt met zijn spelers. Zoals hij tegen Ecuador ook rekening zal houden met de fitheid van zijn selectie.

'Ben ik altijd duidelijk in geweest

"Ik kan alleen namens mijzelf en de KNVB praten", begint Koeman. "Dat wij nooit een speler opstellen die klachten heeft. Ik ben daar altijd wel duidelijk in geweest naar clubs toe." Maar die communicatie is lang niet altijd zo duidelijk. Liverpool-trainer Arne Slot werd voor de interlandperiode gevraagd naar de situatie en hij gaf aan dat hij hoopte dat bepaalde spelers wat rust zouden krijgen. Dat leidde tot de nodige kritiek van de Hongaarse bondscoach, die Dominik Szoboszlai onder zijn hoede heeft.

Koeman ziet dat niet zo snel bij Oranje gebeuren. "Soms word ik wel gebeld en dan denk ik mee met de clubs. Dat is ook één van de redenen dat we richting de wedstrijd van morgen wat wijzigen. Maar voor de rest moet je gewoon accepteren als clubcoach dat er internationaal voetbal is", vervolgt hij stellig.

En dat heeft ook met de spelers te maken, vindt hij. "Die willen namelijk ook weg. Die willen ook spelen voor hun land. Dat is in ieder geval zeker het geval bij het Nederlands elftal. Maar nogmaals, we willen niet het risico nemen met spelers die niet fit zijn. Er zijn ook momenten dat we spelers uit het kamp terug hebben gestuurd naar de clubs omdat ze niet helemaal fit waren. Voor een WK-finale kan je het risico wel nemen, maar voor andere momenten niet."

Verzoek aan de spelers

Andersom is het natuurlijk net zo spannend voor Koeman om naar het clubvoetbal te kijken in de aanstaande maanden. Zijn sterspelers zijn vaak van grote waarde voor hun club en spelen nog om de knikkers in de competitie of zelfs in de Champions League. Dat betekent: veel minuten en veel kans op blessures.

Daarbij moeten de spelers ook nog tijd hebben om zich voor te bereiden op het WK, dat kort op het eind van de competitie zit. "Je kunt alleen maar eisen dat ze zich maximaal voorbereiden. Daar spreken we met de medische staf over, wat spelers kunnen doen in aanloop naar het WK. Maar je bent inderdaad afhankelijk. Als iemand half mei geblesseerd raakt, kan het zijn dat hij het WK mist."

Tot nu toe maakt hij zich geen hele grote zorgen om zijn selectie, op een aantal gevallen na. "Je kunt bij hen neerleggen dat ze zich maximaal voorbereiden, herstellen en zichzelf verzorgen. Van de groep die er nu is, maak ik me geen zorgen. Maar Frenkie de Jong, Jurriën Timber en Memphis... dat zijn jongens die veel gespeeld hebben en in het verleden wat blessures hebben gehad. Je hoopt dat ze de tijd krijgen om fit te worden én de tijd hebben om volledig terug te komen. Daar ben je van afhankelijk. Maar wat ik niet in eigen hand heb, probeer ik los te laten."