Canada opende Groep B met een laat gelijkspel tegen Bosnië & Herzegovina, dankzij een goal van ex-Feyenoorder Cyle Larin. Ook Qatar en Zwitserland hielden elkaar zaterdagavond in evenwicht. De Zwitsers leken lang op weg naar de zege, maar Qatar pakte in blessuretijd alsnog een historisch punt. Check hier de uitslagen, het verdere programma en de stand in Groep B.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico werd op 11 juni geopend door het laatstgenoemde land. Voor de Canadezen begon het toernooi 24 uur later met de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Canada kende een pijnlijke start: al na 21 minuten kwam Bosnië verrassend op voorsprong dankzij een rake kopbal van Jovo Lukic na een inschattingsfout van de Canadese doelman bij een hoekschop: 0-1.

In de tweede helft moest Bosnië vooral verdedigen én dat hielden ze behoorlijk lang vol. In de 78e minuut was het alsnog raak. Ex-Feyenoorder Cyle Larin draaide knap weg van zijn tegenstander en volleerde de bal schitterend tegen de touwen: 1-1. Het Toronto Stadium ontplofte van vreugde. Canada ging nog op jacht naar de zege, die kwam er niet.

Qatar - Zwitserland

Zwitserland nam al vroeg in de wedstrijd de leiding tegen Qatar. Mahmoud Abunada, de keeper van Qatar, haalde Remo Freuler onderuit, waarna Breel Embolo een strafschop mocht nemen. De spits bleef koel en schoot raak in de linkerhoek.

Zwitserland kreeg daarna kans na kans om de 2-0 te maken, maar wist het net niet te vinden. Dat brak de ploeg in blessuretijd op, toen Boualem Khoukhi op prachtige wijze de 1-1 binnenkopte en Qatar zo het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal bezorgde.

Programma en uitslagen Groep B

12 juni om 21.00 uur: Canada - Bosnië & Herzegovina (1-1)

13 juni om 21.00 uur: Qatar - Zwitserland (1-1)

18 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië & Herzegovina

19 juni om 00.00 uur: Canada - Qatar



24 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Canada

24 juni om 21.00 uur: Bosnië & Herzegovina - Qatar

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep B

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