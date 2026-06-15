België strijdt op het WK voetbal in Groep G om een plek in de knock-outfase. De Rode Duivels nemen het in de poulefase op tegen het veelbesproken Iran en Nieuw-Zeeland. Tegen het Egypte van Mo Salah zat er geen overwinning in. Bekijk hier de stand en het programma van de Belgen en hun tegenstanders.

Egypte en België hielden elkaar keurig in evenwicht in een vermakelijk duel op het WK. Eerst kwam Egypte op voorsprong, waarna Romelu Lukaku met zijn eerste actie van groot belang was voor België. Hij dacht zelf te scoren, maar later bleek dat Egypte een eigen doelpunt maakte. Toch was hij belangrijk voor de 1-1 van België. Iran en Nieuw-Zeeland startten later op de dag met hun eerste duel.

Daarnaast bestaat Groep G uit Iran en Nieuw-Zeeland. Over de deelname van Iran was zeer veel te doen door de oorlog in het Midden-Oosten waar ook Amerika bij betrokken is. Even leken ze zelfs geweerd te worden, maar daar is gelukkig geen sprake van.

Nieuw-Zeeland is er voor het eerst sinds 2010 weer bij en profiteerde van het feit dat Oceanië met de uitgebreide WK-opzet nu één direct ticket kreeg. Zij hebben de beschikking over Ryan Thomas van PEC Zwolle, maar bovenal over Tim Payne, die uitgroeide tot een WK-cultfiguur.

Programma Groep G

15 juni om 21.00 uur: België - Egypte 1-1

16 juni om 03.00 uur: Iran - Nieuw-Zeeland

21 juni om 21.00 uur: België - Iran

22 juni om 03.00 uur: Nieuw-Zeeland - Egypte

27 juni om 05.00 uur: Nieuw-Zeeland - België

27 juni om 05.00 uur: Egypte - Iran

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep G

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