Kansas City, de stad waar Oranje verblijft tijdens het WK voetbal, is opgeschrikt door een schietpartij. Daarbij raakten negen mensen gewond. Het incident vond plaats in de buurt van locaties die tijdens het toernooi worden gebruikt door verschillende nationale teams.

Het Nederlands elftal heeft tijdens het WK 2026 Kansas City als uitvalsbasis. Oranje verblijft daar gedurende de groepsfase en traint op het complex van Kansas City Current, de vrouwenvoetbalclub uit de NWSL. Ook andere toplanden, waaronder Argentinië en Engeland, hebben voor Kansas City gekozen als tijdelijke thuisbasis.

Voor Oranje is de locatie praktisch, omdat de ploeg vanuit Kansas City relatief goed naar de groepswedstrijden kan reizen. Bovendien wordt de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië in Kansas City zelf gespeeld. Daarmee hoopt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich in alle rust te kunnen voorbereiden op een succesvol WK.

Schietpartij

Kansas City moet voor Oranje dus vooral een rustige en praktische uitvalsbasis worden tijdens het WK. Toch was het dit weekend behoorlijk onrustig in de stad. Want er vond dus een schietpartij plaats in de stad.

De politie kreeg zaterdagochtend rond 04:00 uur lokale tijd een melding van een incident aan Troost Avenue. Die locatie ligt op korte afstand van het trainingscomplex dat Engeland tijdens het WK zal gebruiken. Ook het teamhotel van de Engelsen bevindt zich niet ver van de plek van het incident.

Meerdere gewonden

Een politiewoordvoerder van Kansas City bevestigde aan The Athletic dat agenten werden opgeroepen na meldingen van schoten. Toen zij aankwamen, zagen ze een grote groep mensen wegrennen. Drie volwassen vrouwen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Later bleek dat in totaal negen volwassenen gewond naar ziekenhuizen in de buurt waren gegaan. Niemand is in levensgevaar. Er is nog niemand aangehouden, maar de politie blijft in de omgeving controleren en doet verder onderzoek.

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