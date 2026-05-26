Ruud Gullit gaat zich in aanloop naar het WK voetbal inzetten voor een bijzondere actie. Het voetbalicoon ziet steeds vaker dat topsporters te maken krijgen met online haat en vindt dat daar iets in moet veranderen. Hij wil juist dat er meer steun komt voor onder meer de internationals van het Nederlands elftal.

De laatste jaren krijgen topvoetballers steeds vaker te maken met online haat. Na een mindere wedstrijd stroomt de inbox van menig sporter helemaal vol met mensen die uitermate negatief zijn. Daar moet zo snel mogelijk iets aan veranderen, meent voetbalicoon Ruud Gullit. Hij is het boegbeeld van een nieuwe actie van hoofdsponsor ING, samen met internationals Jeremie Frimpong en Cody Gakpo.

'Dat is beangstigend'

"Er moet strenger gemonitord worden. Als ik de baas van zo’n platform was, zouden gebruikers zich moeten identificeren. Zo verander je gedrag", begint de oud-speler van onder meer Feyenoord en AC Milaan, in gesprek met De Telegraaf. Hij ziet de toenemende online kritiek met lede ogen aan. "Wij hadden ook te maken met ongenuanceerde, negatieve meningen. Door sociale media is de schaal nu veel groter. Dat is beangstigend."

Ondanks dat veel sporters zich weinig aantrekken van online haat, denkt Gullit dat het alsnog zijn sporen achterlaat. "Ik keek weinig en las vrijwel niets over mezelf. Zelfs als het maar een paar negatieve reacties zijn, blijft dat hangen. Wat koop je daarvoor?”, vraagt hij zich hardop af. Vooral als de haat zich verspreidt naar de familie en naasten van een speler, kan dat volgens Gullit echt niet. „Ik keek weinig en las vrijwel niets over mezelf. "Dan wordt het bitter en gemeen. Dat is pure haat."

Gezond verstand

De 63-jarige Amsterdammer is van mening dat sociale media juist ook kunnen bijdragen in plaats van alleen maar af te breken. "Positiviteit tilt spelers op", licht Gullit daar verder over toe. "Je wint geen prijzen met negativiteit en geschreeuw vanaf de zijlijn."

Hij richt zich op het gezonde verstand van de vele voetbalfans. "Domme mensen reageren, sterke mensen vergeven, slimme mensen negeren. De vraag is: wat voor mens wil je zijn?", besluit Gullit richting de mensen die hun gal spuwen op sociale media. Met de nieuwe actie hoopt hij dan ook dat er meer bewustzijn komt rond het onderwerp. Alleen dan kan het probleem verholpen worden.

