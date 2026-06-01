Het WK voetbal komt met rasse schreden dichterbij en het Nederlands elftal is uiteraard volop in training. Afgelopen zondag vond er een open training plaats en daar waren de grote sterren dus even zichtbaar voor de Oranje-fans. Veel topvoetballers kwamen in stijl aan en ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As legden onze internationals langs de meetlat.

Dat deden de twee niet zozeer op gebied van de sportieve prestaties. De duo keek namelijk naar de kleding waarmee de Oranje-spelers hun entree maakten in Zeist. In de Sportnieuws.nl-podcast van Hoog en Van As hebben de olympisch kampioenen duidelijke favorieten.

Outfit van Memphis is 'lafjes'

"Dat is altijd leuk, want dan komen ze altijd dat bospad op met dat tasje. Lekker uitgedost", begint Hoog. Van As is het daar niet mee eens. "Dat vond ik wel meevallen!" De twee analyseerden desalniettemin uitgebreid de aankomst van de internationals. Uiteindelijk kwamen ze tot een paar duidelijke conclusies. Van As en Hoog claimen niet onder de indruk van Memphis Depay en zijn outfit te zijn. "Jij vond het een beetje lafjes", zo weet Van As de mening van Hoog. De twee hadden wat meer verwacht van de topscorer aller tijden. "Ik vond het ook een beetje een onopvallende ouftit. Hij houdt van uitpakken, van mooie kleding en heeft een uitgesproken smaak."

Over Virgil van Dijk waren de twee wel dolenthousiast. "Hij had een soort cowboyboots aan", zag Van As. "Daar had ik hem, zeg ik als fashion-journalist, nog nooit in gezien." Ook Quinten Timber viel in de smaak, maar dat kon eveneens worden gezegd van het 'konijnenshirt' van Denzel Dumfries. "Ik denk dat mijn dochter dat het leukst vond", verwacht Van As. Hoog heeft ook een duidelijke favoriet. "Tijjani Reijnders staat bij mij op een, Donyell Malen op twee. En Crysensio Summerville op drie." Daar is Van As het mee eens.

Rustige kleuren bij internationals

Van As wil nog een serieuze analyse toevoegen aan het juryrapport. "Wat mij opviel is dat ze allemaal heel rustige kleuren aan hadden. Weet je wat ik humor had gevonden? Wout Weghorst had een rode blouse aan, doe dan een oranje aan." Later deze week zijn de voetballers wel allemaal in het oranje te zien. Woensdag 3 juni staat in De Kuip namelijk de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije op het programma. Volgende week maandag wacht in New York nog een oefenpotje tegen Oezbekistan voordat het WK voor Oranje op zondag 14 juni begint tegen Japan. Zweden en Tunesië zijn de andere groepsgenoten.

Tweevoudig olympisch kampioenen hockey Ellen Hoog en Naomi van As nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In de nieuwste aflevering van de podcast onder meer aandacht voor rare incidenten op Roland Garros, de spanning in Huize Koeman en de kledingkeuze van de Oranje-internationals. Verder doen de twee een boekje open over de bizarre verzoeken die ze soms van fans krijgen: 'Wat zijn er toch gore mensen'. Luister de aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

