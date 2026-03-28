Het was even wennen voor Teun Koopmeiners. De Juventus-middenvelder werd op de rechtsbuitenpositie neergezet. Een voor hem onbekende positie bij Oranje. "Het is soms even schakelen, maar ik denk dat het een meerwaarde is", legt hij uit over alle verschillende posities die hij bespeelt. Ook stipt hij het belang van een vrije trappen-specialist in de staf aan.

De rechtsbuitenpositie is dun bezet bij Oranje en daarom besloot Ronald Koeman een nieuwe naam op die positie te testen. Teun Koopmeiners speelde in het verleden bij Atalanta al eens hangend op rechts en mocht dat nu vanaf de zijkant gaan proberen. Hij was belangrijk met een assist uit een corner, maar kon minder zijn kenmerkende passjes laten zien.

'Wel aardig'

Zelf vond Koopmeiners het een prima duel. "Ik denk dat het voor de eerste keer goed was. Ik speelde daar voor het eerst, je wil de bal vaker in de box krijgen maar we hadden soms een goede combinatie en de afwisseling met Denzel Dumfries was er ook."

Het is een van de zoveelste posities die Koopmeiners in zijn carrière heeft bezet. Hij was aanvallende middenvelder, buitenspeler, verdedigende middenvelder en stond zelfs al eens centraal achterin. "Ja, het is soms even schakelen maar ik denk dat het een meerwaarde kan zijn", lacht hij. "Af en toe zou het ook fijn zijn om even een aantal keer achter elkaar op dezelfde positie te spelen, maar het is een meerwaarde om flexibel te zijn."

Vrije trap als wapen

Koeman gaf hem van tevoren al aan dat hij hem nog altijd als middenvelder ziet, vertelt Koopmeiners na afloop. Dat blijft nog altijd zijn betere positie. Maar met zijn trap is het haast ondenkbaar dat Koopmeiners niet meegaat naar het WK. Ook deze wedstrijd werd duidelijk dat het een wapen is. Hij legde de bal op het hoofd van Van Dijk bij de 1-1 van Oranje. "Ik heb ook al laten zien dat ik een penalty kan nemen en dat zijn hele belangrijke punten in het hedendaagse voetbal", vindt hij.

"Ik ben erg blij dat ik dat soort dingen kan toevoegen. Ik denk dat het een meerwaarde is en dan gebeurt het vandaag ook nog eens", lacht hij. "Er komt heel veel bij kijken. Heel plat gezegd komt het erop neer dat je de bal goed moet passen en goed moet koppen. Maar het heeft ook allemaal met timing te maken, en dan werk je ook nog eens met spelers die blokken, waardoor Van Dijk vandaag vrij komt. Dat soort details maken het verschil."

Vrije trap tegen Argentinië

Hij haalt als voorbeeld de vrije trap op het WK in 2022 aan waar hij tegen Argentinië de bal in de laatste minuut passt in plaats van schiet. "Zo'n situatie met Weghorst moet je wel instuderen en precies weten hoe je het moet timen. Als ik die bal pass en het wordt niet goed getimed dan pas ik hem zo in de voeten van de tegenstander en komt er een counter. Dan had ik bij wijze van spreken niet naar Nederland kunnen vliegen", lacht hij.