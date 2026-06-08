Oranje werkt de laatste voorbereidingen richting het WK af in de Verenigde Staten, waar de selectie van Ronald Koeman verblijft in White Plains, een voorstad van New York. Toch is er de afgelopen dagen opvallend veel te doen geweest over het hotel van het Nederlands elftal. "Als we hier drie weken hadden gezeten…", zei de bondscoach op de persconferentie in aanloop naar het oefenduel met Oezbekistan.

Vooral de ligging van het hotel lijkt daarbij een punt van aandacht. In White Plains is weinig te beleven voor de spelersgroep. De omgeving bestaat uit winkelcentra en rustige straten, terwijl het bruisende Manhattan ruim vijftig kilometer verderop ligt. De selectie trok daar zaterdag wel naartoe voor een avondje uit en een groepsfoto op het wereldberoemde Times Square, maar daarvoor moest een eindje gereisd worden.

Opvallend openhartig over verblijf

De keuze voor het Sonesta White Plains Downtown Hotel zorgt intern niet voor grote problemen, maar bondscoach Ronald Koeman en verdediger Micky van de Ven waren wel opvallend openhartig over het verblijf. "Het hotel had beter gekund, ja", zei de bondscoach met een milde glimlach. "Voor nu is het prima, maar voor als we hier drie weken hadden gezeten, had het wel wat beter gemogen."

Van de Ven erkende óók dat de selectie wat gezelligheid rond het hotel mist. "Het is wel lekker als je even koffie kunt drinken met de jongens in de buurt… Dat kan hier niet echt", zei hij. Opvallend is wél de prijs voor een hotelovernachting. Fans die in hetzelfde hotel willen slapen als sterren als Virgil van Dijk en Frenkie de Jong hoeven daar geen enorm bedrag neer te leggen. Voor een standaardkamer betaal je zo’n 200 euro per nacht. Voor de meest luxe kamers loopt de prijs op tot ongeveer 700 euro per nacht.

Bewuste keuze van KNVB

Volgens KNVB-directeur Nigel de Jong is het een bewuste keuze van de KNVB. Op het WK in Qatar verbleef Oranje nog in het luxueuze St. Regis-hotel in Doha, een enorm vijfsterrenhotel met marmeren vloeren, diverse restaurants, lounges, zwembaden en overweldigende luxe. "Dat kan ook tot luiheid leiden", zei hij eerder tegen het Algemeen Dagblad. "Zo kunnen we elkaar beter prikkelen. Kansas City is ook een sobere stad. Het is geen Miami, waar je uit je raam kijkt en zes activiteiten kunt doen."

Trainingsomstandigheden wél uitstekend

Over de trainingsomstandigheden is de Nederlandse ploeg juist erg tevreden. Oranje traint op het complex van New York City FC in Orangeburg en daar liggen de velden er uitstekend bij. Volgens betrokkenen zijn de omstandigheden beter dan bij Japan. De eerste WK-tegenstander moest vanwege de slechte conditie zelfs uitwijken naar een andere accomodatie, daar heeft Oranje géén last van. Daarmee kan Oranje zich uitstekend voorbereiden op het eerst WK-duel met Japan.

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