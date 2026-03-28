In de nationale ploeg van Brazilië is onzekerheid ontstaan over aanvaller Vinicius Junior. Hij ontbrak zaterdag bij de training van het team voor de oefenwedstrijd tegen Kroatië, in aanloop naar het WK voetbal.

Vinicius Jr trainde zaterdag niet mee met de rest van het Braziliaanse team. Hij deed alleen oefeningen in de sportschool. Het roept vragen op over zijn inzetbaarheid voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Kroatië, op woensdag 1 april om 01:00 uur Nederlandse tijd.

Brazilië - Frankrijk

De sterspeler van Real Madrid speelde de volle 90 minuten in de 0-2 nederlaag van Brazilië tegen Frankrijk. Hij was zelfs de enige middenvelder of aanvaller die de hele wedstrijd op het veld stond. Bondscoach Carlo Ancelotti, die Vini Junior goed kent van zijn tijd bij Real Madrid, wisselde alle andere middenvelders en aanvallers die aan de wedstrijd begonnen.

De wedstrijd tegen Frankrijk heeft Brazilië al een zware klap toegebracht: Raphinha liep een hamstringblessure op en is al uit de selectie gezet. Zijn club FC Barcelona kan in de kwartfinales van de Champions League tegen Atlético Madrid ook niet beschikken over de 29-jarige aanvaller.

De 25-jarige Vinicius is een vaste waarde voor Brazilië en Real Madrid. Hij is de speler met de op één na meeste wedstrijden voor Real Madrid dit seizoen (43, alleen Arda Guler heeft er 45). Hij heeft een uitzonderlijk fysiek niveau en miste dit seizoen nog geen enkele wedstrijd door een blessure. De laatste keer dat dit gebeurde, was aan het einde van seizoen 2024/25.

Terugkeer Marquinhos

Aan de andere kant keerde Marquinhos terug op het trainingsveld, wat de hoop voedt dat hij de Kroaten kan trotseren. De centrale verdediger van PSG speelde niet tegen Frankrijk vanwege spierklachten en had de trainingen van de afgelopen dagen ook gemist.

WK voetbal

De wedstrijd tegen Kroatië is de laatste die Brazilië speelt voor de selectie voor het WK 2026, die op 18 mei bekend wordt gemaakt. De ploeg van Ancelotti is op het eindtoernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten ingedeeld in Groep C. De tegenstanders zijn Marokko, Haïti en Schotland.