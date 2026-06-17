Het Nederlands elftal weet wat het te doen staat aanstaande zaterdag tegen Zweden: winnen. Het Scandinavische land begon fantastisch aan het WK met een klinkende 5-1-zege op Tunesië. Met één goal en twee assists was Alexander Isak de grote man bij Zweden. Maar ze zijn extra voorzichtig met de spits.

Woensdag sloeg de aanvaller van Liverpool de groepstraining over. De spits volgde drie dagen voor het WK-duel met het Nederlands elftal een aangepast programma in Dallas.

"Isak traint individueel omdat hij nog even moet herstellen van onze eerste wedstrijd op het WK", vertelde perschef Petra Thorén van Zweden aan verslaggevers uit haar geboorteland. "Hij heeft nog drie dagen tot de wedstrijd tegen Nederland, dus er is nog tijd voor een individueel programma."

Blessuregevoelige Alexander Isak

Isak kwakkelde het hele seizoen met zijn fitheid bij Liverpool. Die club kocht hem vorige zomer na een hele transfersoap voor 145 miljoen euro van Newcastle United. The Magpies stelden zich bikkelhard op en lieten de Zweedse spits de hele zomer apart trainen. Dus moest toenmalig Liverpool-trainer Arne Slot extra voorzichtig met hem zijn.

Ook scorend kwam Isak maar moeizaam op dreef bij de kampioen van vorig jaar. Juist toen hij zijn draai leek te vinden, brak hij zijn kuitbeen. Micky van de Ven kwam hard in nadat Isak had gescoord tegen Tottenham Hotspur. Hierdoor miste Isak liefst 24 wedstrijden voor club en land. Ook aan het einde van het afgelopen seizoen had de spits de nodige fysieke problemen.

Nederlands elftal fit

Oranje begon woensdag aan de voorbereiding op het duel met Zweden van aanstaande zaterdag. Bondscoach Ronald Koeman kon in tegenstelling tot zijn collega Graham Potter wel beschikken over een fitte selectie. Dat betekende ook dat Jan Paul van Hecke in actie kwam. De speler die voor 60 miljoen euro naar Tottenham Hotspur verkast hield een wond en blauw oog over aan het duel met Japan.

Nederland verspeelde in de slotfase met een aantal verdedigend ingestelde invallers een voorsprong tegen Japan (2-2). Zweden won dus ruim van Tunesië. De spitsen Viktor Gyökeres van Arsenal en Alexander Isak van Liverpool blonken uit bij de komende tegenstander van Oranje in Houston.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover