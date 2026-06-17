Het WK is in volle gang en het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd al gespeeld. Oranje bereidt zich nu voor op de volgende tegenstander in de groepsfase: Zweden. Hier lees je waar en wanneer het duel plaatsvindt.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman is het WK in Mexico, Canada en de Verenigde Staten begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Dat werd voorafgaand aan het toernooi gezien als de lastigste tegenstander van Oranje. De volgende wedstrijden speelt Nederland tegen Zweden en Tunesië.

Het basiskamp van Nederland tijdens het WK is in Kansas City, maar de wedstrijd tegen Japan werd gespeeld in Dallas. Daar bleef de selectie nog even hangen, net als de spelersvrouwen en familie. De spelers kregen maandag op de training steun van hun dierbaren.

Waar speelt Oranje?

Dinsdag is het nationale team weer op het eigen trainingscomplex, maar voor het duel met Zweden zal er opnieuw gereisd moeten worden. Oranje speelt het volgende duel namelijk in Houston, net als Dallas een erg warme stad in de VS. Gelukkig beschikt het stadion over een dak en airconditioning.

Curaçao speelde de eerste wedstrijd van het WK al in hetzelfde stadion. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland.

Wanneer speelt Oranje?

Nederland kan zich nog een aantal dagen voorbereiden op de wedstrijd tegen Zweden in poule F. Die wordt gespeeld op zaterdag 20 juni om 19.00 uur Nederlandse tijd. In Houston is het dan 12.00 uur 's middags.

De laatste groepswedstrijd tegen Tunesië staat gepland op 26 juni. In de nacht van donderdag op vrijdag (om 1.00 uur Nederlandse tijd) speelt Nederland in Kansas City. Vanaf 28 juni begint de knock-outfase.

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